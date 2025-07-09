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Объем хищений через приложения для NFC-оплаты снизился в семь раз - 09.07.2025, ПРАЙМ
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Объем хищений через приложения для NFC-оплаты снизился в семь раз
Объем хищений через приложения для NFC-оплаты снизился в семь раз - 09.07.2025, ПРАЙМ
Объем хищений через приложения для NFC-оплаты снизился в семь раз
Еженедельный объем хищений у россиян по мошеннической схеме через приложения для NFC-оплаты снизился за месяц в 7 раз - с 3,3 миллиарда рублей до 0,5 миллиарда... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T13:37+0300
2025-07-09T13:37+0300
мошенничество
общество
нспк
сбербанк
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Еженедельный объем хищений у россиян по мошеннической схеме через приложения для NFC-оплаты снизился за месяц в 7 раз - с 3,3 миллиарда рублей до 0,5 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе Сбербанка. Схема с приложениями для NFC-оплаты активизировалась с начала года - ее суть в том, что телефонные мошенники предлагали установить специальное приложение на Android-смартфон. После этого жертву просят приложить свою банковскую карту к телефону и ввести PIN-код, приложение считывает данные карты через NFC и передает их злоумышленникам, которые в этот момент находятся у банкомата в любой точке мира. Они прикладывают свое устройство с таким же приложением к терминалу банкомата, после ввода PIN-кода преступник получает доступ к личному кабинету и может снять средства со счетов, рассказали в Сбербанке. "Еженедельный объем хищений у россиян по мошеннической схеме с использованием технологии NFC Gate удалось снизить с 3,3 миллиарда рублей до 0,5 миллиарда рублей - то есть почти в 7 раз за один месяц. Добиться снижения объема хищений удалось благодаря быстрым и слаженным действиям банков и регуляторов, НСПК, правоохранительных органов и компаний-вендоров в сфере информационной безопасности", - сказано в сообщении. Отмечается, что "Сбер" и НСПК разработали и тиражировали онлайн-модель выявления мошеннической схемы с NFC Gate, в рамках которой НСПК прямо в транзакционном потоке подсвечивает подозрительные и потенциально мошеннические операции. Банки со своей стороны совместно отработали подход по блокировке дропов по данной схеме, ЦБ сформулировал и тиражировал на финансовый рынок рекомендации и указания по борьбе со схемой.
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общество , нспк, сбербанк
Мошенничество, Общество , НСПК, Сбербанк
13:37 09.07.2025
 
Объем хищений через приложения для NFC-оплаты снизился в семь раз

"Сбер": объем хищений у россиян через приложения для NFC-оплаты снизился в 7 раз

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Еженедельный объем хищений у россиян по мошеннической схеме через приложения для NFC-оплаты снизился за месяц в 7 раз - с 3,3 миллиарда рублей до 0,5 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе Сбербанка.
Схема с приложениями для NFC-оплаты активизировалась с начала года - ее суть в том, что телефонные мошенники предлагали установить специальное приложение на Android-смартфон. После этого жертву просят приложить свою банковскую карту к телефону и ввести PIN-код, приложение считывает данные карты через NFC и передает их злоумышленникам, которые в этот момент находятся у банкомата в любой точке мира. Они прикладывают свое устройство с таким же приложением к терминалу банкомата, после ввода PIN-кода преступник получает доступ к личному кабинету и может снять средства со счетов, рассказали в Сбербанке.
"Еженедельный объем хищений у россиян по мошеннической схеме с использованием технологии NFC Gate удалось снизить с 3,3 миллиарда рублей до 0,5 миллиарда рублей - то есть почти в 7 раз за один месяц. Добиться снижения объема хищений удалось благодаря быстрым и слаженным действиям банков и регуляторов, НСПК, правоохранительных органов и компаний-вендоров в сфере информационной безопасности", - сказано в сообщении.
Отмечается, что "Сбер" и НСПК разработали и тиражировали онлайн-модель выявления мошеннической схемы с NFC Gate, в рамках которой НСПК прямо в транзакционном потоке подсвечивает подозрительные и потенциально мошеннические операции. Банки со своей стороны совместно отработали подход по блокировке дропов по данной схеме, ЦБ сформулировал и тиражировал на финансовый рынок рекомендации и указания по борьбе со схемой.
Мобильный телефон - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
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