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СБУ объявила в розыск министра транспорта России - 09.07.2025, ПРАЙМ
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СБУ объявила в розыск министра транспорта России
СБУ объявила в розыск министра транспорта России - 09.07.2025, ПРАЙМ
СБУ объявила в розыск министра транспорта России
Министр транспорта России Андрей Никитин находится в базе розыска службы безопасности Украины (СБУ), о чем свидетельствуют данные украинских органов власти,... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T02:59+0300
2025-07-09T02:59+0300
общество
рф
московская область
подмосковье
роман старовойт
ск рф
сбу
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Министр транспорта России Андрей Никитин находится в базе розыска службы безопасности Украины (СБУ), о чем свидетельствуют данные украинских органов власти, которые обнаружило РИА Новости. Как выяснило РИА Новости, Никитин был объявлен в розыск еще в 2024 году. В этом же году СБУ объявила в розыск и Романа Старовойта, который с мая прошлого года был министром транспорта РФ, до этого он занимал должность губернатора Курской области. 7 июля 2025 года был освобождён от должности министра транспорта, в тот же день стало известно, что его тело было найдено в Подмосковье. Согласно данным, Никитину вменяют статью о "финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти", "изменения границ территории или государственной границы Украины". Согласно уголовному кодексу Украины, максимальное наказание по статье - лишение свободы на срок до 10 лет. Также в данных указывается мера пресечения - заключение под стражу. Также экс-министр транспорта Роман Старовойт, который, по версии СК, покончил с собой, находится в базе скандально известного украинского сайта "Миротворец" с сентября 2017 года якобы за "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины" и участие в строительстве Керченского моста. Никитин в базе "Миротворца" находится с февраля 2020 года якобы за "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины" и "сознательное нарушение государственной границы". Андрею Никитину 45 лет, с февраля он занимал должность заместителя министра транспорта, до этого возглавлял Новгородскую область. В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено на парковке в Одинцовском городском округе Подмосковья. Основная версия - самоубийство.
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общество , рф, московская область, подмосковье, роман старовойт, ск рф, сбу
Общество , РФ, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, Роман Старовойт, СК РФ, СБУ
02:59 09.07.2025
 
СБУ объявила в розыск министра транспорта России

СБУ объявила в розыск министра транспорта России Андрея Никитина

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Министр транспорта России Андрей Никитин находится в базе розыска службы безопасности Украины (СБУ), о чем свидетельствуют данные украинских органов власти, которые обнаружило РИА Новости.
Как выяснило РИА Новости, Никитин был объявлен в розыск еще в 2024 году. В этом же году СБУ объявила в розыск и Романа Старовойта, который с мая прошлого года был министром транспорта РФ, до этого он занимал должность губернатора Курской области. 7 июля 2025 года был освобождён от должности министра транспорта, в тот же день стало известно, что его тело было найдено в Подмосковье.
Согласно данным, Никитину вменяют статью о "финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти", "изменения границ территории или государственной границы Украины". Согласно уголовному кодексу Украины, максимальное наказание по статье - лишение свободы на срок до 10 лет. Также в данных указывается мера пресечения - заключение под стражу.
Также экс-министр транспорта Роман Старовойт, который, по версии СК, покончил с собой, находится в базе скандально известного украинского сайта "Миротворец" с сентября 2017 года якобы за "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины" и участие в строительстве Керченского моста.
Никитин в базе "Миротворца" находится с февраля 2020 года якобы за "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины" и "сознательное нарушение государственной границы".
Андрею Никитину 45 лет, с февраля он занимал должность заместителя министра транспорта, до этого возглавлял Новгородскую область.
В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено на парковке в Одинцовском городском округе Подмосковья. Основная версия - самоубийство.
 
ОбществоРФМосковская областьПОДМОСКОВЬЕРоман СтаровойтСК РФСБУ
 
 
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