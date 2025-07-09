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СМИ: в ЕС удивлены, что торговая сделка США и Британии была выгоднее - 09.07.2025, ПРАЙМ
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СМИ: в ЕС удивлены, что торговая сделка США и Британии была выгоднее
СМИ: в ЕС удивлены, что торговая сделка США и Британии была выгоднее - 09.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: в ЕС удивлены, что торговая сделка США и Британии была выгоднее
В Евросоюзе считают, что торговая сделка США и Великобритании была заключена на более выгодных условиях, чем те, которые будут предложены Брюсселю в рамках... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T09:19+0300
2025-07-09T09:19+0300
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. В Евросоюзе считают, что торговая сделка США и Великобритании была заключена на более выгодных условиях, чем те, которые будут предложены Брюсселю в рамках готовящегося соглашения, в ЕС удивлены этому, поскольку переговоры были долгими, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на неназванных дипломатов. Между Европейским союзом и США идут интенсивные переговоры по преодолению разногласий и достижению сделки, которая позволит Евросоюзу избежать повышения пошлин на европейский импорт в Соединенные Штаты на 50%. В понедельник представитель Еврокомиссии Олоф Жилл сообщил, что ЕС продолжает вести переговоры со Штатами для заключения торгового соглашения до 9 июля. Впоследствии американский президент Дональд Трамп объявил, что продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары с 9 июля до 1 августа. "Соглашение с Британией было лучше, чем это. Это удивительно, учитывая, как долго мы вели переговоры", - приводит газета слова неназванного дипломата. Как отмечается, ЕС готов заключить временное "рамочное" соглашение с США, в рамках которого на его продукцию будут установлены пошлины в размере 10% на время ведения торговых переговоров. При этом собеседники издания отметили, что Евросоюз не рассчитывает на такой же доступ к рынку США, который распространяется на британскую секторальную продукцию.
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общество , сша, великобритания, брюссель, дональд трамп, ес
Экономика, Общество , США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Брюссель, Дональд Трамп, ЕС
09:19 09.07.2025
 
СМИ: в ЕС удивлены, что торговая сделка США и Британии была выгоднее

FT: торговая сделка США и Британии была заключена на более выгодных условиях

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. В Евросоюзе считают, что торговая сделка США и Великобритании была заключена на более выгодных условиях, чем те, которые будут предложены Брюсселю в рамках готовящегося соглашения, в ЕС удивлены этому, поскольку переговоры были долгими, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на неназванных дипломатов.
Между Европейским союзом и США идут интенсивные переговоры по преодолению разногласий и достижению сделки, которая позволит Евросоюзу избежать повышения пошлин на европейский импорт в Соединенные Штаты на 50%. В понедельник представитель Еврокомиссии Олоф Жилл сообщил, что ЕС продолжает вести переговоры со Штатами для заключения торгового соглашения до 9 июля. Впоследствии американский президент Дональд Трамп объявил, что продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары с 9 июля до 1 августа.
"Соглашение с Британией было лучше, чем это. Это удивительно, учитывая, как долго мы вели переговоры", - приводит газета слова неназванного дипломата.
Как отмечается, ЕС готов заключить временное "рамочное" соглашение с США, в рамках которого на его продукцию будут установлены пошлины в размере 10% на время ведения торговых переговоров. При этом собеседники издания отметили, что Евросоюз не рассчитывает на такой же доступ к рынку США, который распространяется на британскую секторальную продукцию.
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