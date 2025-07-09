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Европа запросила у Азербайджана дополнительные поставки газа - 09.07.2025, ПРАЙМ
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Европа запросила у Азербайджана дополнительные поставки газа
Европа запросила у Азербайджана дополнительные поставки газа - 09.07.2025, ПРАЙМ
Европа запросила у Азербайджана дополнительные поставки газа
Азербайджан, четвертый по объемам поставщик на европейском газовом рынке, получил запрос от Европы о дополнительных поставках 14 миллиардов кубометров газа,... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T15:12+0300
2025-07-09T15:12+0300
энергетика
мировая экономика
азербайджан
европа
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ВЕНА, 9 июл - ПРАЙМ. Азербайджан, четвертый по объемам поставщик на европейском газовом рынке, получил запрос от Европы о дополнительных поставках 14 миллиардов кубометров газа, сообщил министр энергетики страны Парвиз Шахбазов. "Мы продолжаем диалог с Евросоюзом, потому что видим дополнительный спрос на азербайджанский газ. По крайней 14 миллиардов кубометров было запрошено у нас", - сказал Шахбазов на семинаре ОПЕК. По его словам, Азербайджан занимает четвертое место на европейском рынке по объемам поставки газа, его доля составляет в среднем 7% рынка. В частности, азербайджанскому газу принадлежит 50% рынка газа в Болгарии, 60% - в Италии, 18% - в Греции. Также страна поставляет газ своим соседям в Турцию и Грузию. Поскольку Азербайджан поставляет газ в основном трубопроводным транспортом, стране требуются долгосрочные контракты на поставку газа и инвестиции, также отметил Шахбазов. Международный семинар ОПЕК проходит 9-10 июля в Вене, Австрия. РИА Новости выступает официальным информационным партнером семинара.
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мировая экономика, азербайджан, европа, болгария, опек, ес, газ
Энергетика, Мировая экономика, АЗЕРБАЙДЖАН, ЕВРОПА, БОЛГАРИЯ, ОПЕК, ЕС, Газ
15:12 09.07.2025
 
Европа запросила у Азербайджана дополнительные поставки газа

Шахбазов: Европа запросила у Азербайджана дополнительные 14 миллиардов кубометров газа

© fotolia.com / Kristina AfanasyevaФлаг Азербайджана
Флаг Азербайджана - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
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ВЕНА, 9 июл - ПРАЙМ. Азербайджан, четвертый по объемам поставщик на европейском газовом рынке, получил запрос от Европы о дополнительных поставках 14 миллиардов кубометров газа, сообщил министр энергетики страны Парвиз Шахбазов.
"Мы продолжаем диалог с Евросоюзом, потому что видим дополнительный спрос на азербайджанский газ. По крайней 14 миллиардов кубометров было запрошено у нас", - сказал Шахбазов на семинаре ОПЕК.
По его словам, Азербайджан занимает четвертое место на европейском рынке по объемам поставки газа, его доля составляет в среднем 7% рынка. В частности, азербайджанскому газу принадлежит 50% рынка газа в Болгарии, 60% - в Италии, 18% - в Греции. Также страна поставляет газ своим соседям в Турцию и Грузию.
Поскольку Азербайджан поставляет газ в основном трубопроводным транспортом, стране требуются долгосрочные контракты на поставку газа и инвестиции, также отметил Шахбазов.
Международный семинар ОПЕК проходит 9-10 июля в Вене, Австрия. РИА Новости выступает официальным информационным партнером семинара.
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
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ЭнергетикаМировая экономикаАЗЕРБАЙДЖАНЕВРОПАБОЛГАРИЯОПЕКЕСГаз
 
 
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