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Европа запросила у Азербайджана дополнительные поставки газа

Европа запросила у Азербайджана дополнительные поставки газа - 09.07.2025, ПРАЙМ

Европа запросила у Азербайджана дополнительные поставки газа

Азербайджан, четвертый по объемам поставщик на европейском газовом рынке, получил запрос от Европы о дополнительных поставках 14 миллиардов кубометров газа,... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T15:12+0300

2025-07-09T15:12+0300

2025-07-09T15:12+0300

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ВЕНА, 9 июл - ПРАЙМ. Азербайджан, четвертый по объемам поставщик на европейском газовом рынке, получил запрос от Европы о дополнительных поставках 14 миллиардов кубометров газа, сообщил министр энергетики страны Парвиз Шахбазов. "Мы продолжаем диалог с Евросоюзом, потому что видим дополнительный спрос на азербайджанский газ. По крайней 14 миллиардов кубометров было запрошено у нас", - сказал Шахбазов на семинаре ОПЕК. По его словам, Азербайджан занимает четвертое место на европейском рынке по объемам поставки газа, его доля составляет в среднем 7% рынка. В частности, азербайджанскому газу принадлежит 50% рынка газа в Болгарии, 60% - в Италии, 18% - в Греции. Также страна поставляет газ своим соседям в Турцию и Грузию. Поскольку Азербайджан поставляет газ в основном трубопроводным транспортом, стране требуются долгосрочные контракты на поставку газа и инвестиции, также отметил Шахбазов. Международный семинар ОПЕК проходит 9-10 июля в Вене, Австрия. РИА Новости выступает официальным информационным партнером семинара.

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мировая экономика, азербайджан, европа, болгария, опек, ес, газ