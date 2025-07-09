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Швейцария продолжит диалог с Россией по ОБСЕ - 09.07.2025, ПРАЙМ
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Швейцария продолжит диалог с Россией по ОБСЕ
Швейцария продолжит диалог с Россией по ОБСЕ - 09.07.2025, ПРАЙМ
Швейцария продолжит диалог с Россией по ОБСЕ
Швейцария продолжит обмен мнениями с Россией в рамках подготовки к председательству Швейцарии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T12:28+0300
2025-07-09T12:28+0300
политика
мировая экономика
швейцария
рф
александр грушко
сергей лавров
обсе
мид
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ЖЕНЕВА, 9 июл - ПРАЙМ. Швейцария продолжит обмен мнениями с Россией в рамках подготовки к председательству Швейцарии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2026 году, заявили РИА Новости в МИД Швейцарии. В понедельник замглавы МИД РФ Александр Грушко обсудил с руководителем рабочей группы по председательству Швейцарии в ОБСЕ в 2026 году ситуацию в организации, изложил оценки причин кризиса в ОБСЕ. "Обмены (мнениями - ред.) будут продолжены с Россией, как и со всеми другими государствами-участниками (ОБСЕ - ред.). Действительно, Швейцария убеждена, что диалог и сотрудничество со всеми государствами-участниками - это единственный путь к поиску мирных и прочных решений войн, кризисов и конфликтов. Программа обменов и визитов во время председательства Швейцарии еще не определена", - сказали в ведомстве. Ранее в мае замглавы МИД РФ Александр Грушко принял посла Швейцарии в Москве Кристину Марти Ланг, в ходе беседы российская сторона изложила свое видение причин деградации ОБСЕ в контексте предстоящего председательства Швейцарии в организации в 2026 году. Глава МИД России Сергей Лавров в декабре также обсудил с главой внешнеполитического ведомства Швейцарии Иньяцио Кассисом ситуацию в ОБСЕ и конфликт на Украине. В феврале посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин заявил РИА Новости, что Россия надеется, что удастся "сверить часы" с Берном по взаимодействию в рамках ОБСЕ. Россия ранее не раз заявляла о деградации ОБСЕ. Так, постпред РФ при организации Александр Лукашевич уже подчеркивал, что диалог в ОБСЕ никогда не прекращался, даже в самые тяжелые кризисные моменты, но в последнее время форум деградирует.
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мировая экономика, швейцария, рф, александр грушко, сергей лавров, обсе, мид
Политика, Мировая экономика, ШВЕЙЦАРИЯ, РФ, Александр Грушко, Сергей Лавров, ОБСЕ, МИД
12:28 09.07.2025
 
Швейцария продолжит диалог с Россией по ОБСЕ

Швейцария продолжит обмен мнениями с Россией в рамках подготовки к председательству в ОБСЕ

© fotolia.com / Mikael Lever "Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© fotolia.com / Mikael Lever
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ЖЕНЕВА, 9 июл - ПРАЙМ. Швейцария продолжит обмен мнениями с Россией в рамках подготовки к председательству Швейцарии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2026 году, заявили РИА Новости в МИД Швейцарии.
В понедельник замглавы МИД РФ Александр Грушко обсудил с руководителем рабочей группы по председательству Швейцарии в ОБСЕ в 2026 году ситуацию в организации, изложил оценки причин кризиса в ОБСЕ.
"Обмены (мнениями - ред.) будут продолжены с Россией, как и со всеми другими государствами-участниками (ОБСЕ - ред.). Действительно, Швейцария убеждена, что диалог и сотрудничество со всеми государствами-участниками - это единственный путь к поиску мирных и прочных решений войн, кризисов и конфликтов. Программа обменов и визитов во время председательства Швейцарии еще не определена", - сказали в ведомстве.
Ранее в мае замглавы МИД РФ Александр Грушко принял посла Швейцарии в Москве Кристину Марти Ланг, в ходе беседы российская сторона изложила свое видение причин деградации ОБСЕ в контексте предстоящего председательства Швейцарии в организации в 2026 году. Глава МИД России Сергей Лавров в декабре также обсудил с главой внешнеполитического ведомства Швейцарии Иньяцио Кассисом ситуацию в ОБСЕ и конфликт на Украине.
В феврале посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин заявил РИА Новости, что Россия надеется, что удастся "сверить часы" с Берном по взаимодействию в рамках ОБСЕ.
Россия ранее не раз заявляла о деградации ОБСЕ. Так, постпред РФ при организации Александр Лукашевич уже подчеркивал, что диалог в ОБСЕ никогда не прекращался, даже в самые тяжелые кризисные моменты, но в последнее время форум деградирует.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
На юбилейную сессию ОБСЕ в Финляндии пригласят не всех, заявил Лавров
9 июня, 13:38
 
ПолитикаМировая экономикаШВЕЙЦАРИЯРФАлександр ГрушкоСергей ЛавровОБСЕМИД
 
 
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