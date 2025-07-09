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Швейцария продолжит диалог с Россией по ОБСЕ

Швейцария продолжит диалог с Россией по ОБСЕ - 09.07.2025, ПРАЙМ

Швейцария продолжит диалог с Россией по ОБСЕ

Швейцария продолжит обмен мнениями с Россией в рамках подготовки к председательству Швейцарии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T12:28+0300

2025-07-09T12:28+0300

2025-07-09T12:28+0300

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ЖЕНЕВА, 9 июл - ПРАЙМ. Швейцария продолжит обмен мнениями с Россией в рамках подготовки к председательству Швейцарии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2026 году, заявили РИА Новости в МИД Швейцарии. В понедельник замглавы МИД РФ Александр Грушко обсудил с руководителем рабочей группы по председательству Швейцарии в ОБСЕ в 2026 году ситуацию в организации, изложил оценки причин кризиса в ОБСЕ. "Обмены (мнениями - ред.) будут продолжены с Россией, как и со всеми другими государствами-участниками (ОБСЕ - ред.). Действительно, Швейцария убеждена, что диалог и сотрудничество со всеми государствами-участниками - это единственный путь к поиску мирных и прочных решений войн, кризисов и конфликтов. Программа обменов и визитов во время председательства Швейцарии еще не определена", - сказали в ведомстве. Ранее в мае замглавы МИД РФ Александр Грушко принял посла Швейцарии в Москве Кристину Марти Ланг, в ходе беседы российская сторона изложила свое видение причин деградации ОБСЕ в контексте предстоящего председательства Швейцарии в организации в 2026 году. Глава МИД России Сергей Лавров в декабре также обсудил с главой внешнеполитического ведомства Швейцарии Иньяцио Кассисом ситуацию в ОБСЕ и конфликт на Украине. В феврале посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин заявил РИА Новости, что Россия надеется, что удастся "сверить часы" с Берном по взаимодействию в рамках ОБСЕ. Россия ранее не раз заявляла о деградации ОБСЕ. Так, постпред РФ при организации Александр Лукашевич уже подчеркивал, что диалог в ОБСЕ никогда не прекращался, даже в самые тяжелые кризисные моменты, но в последнее время форум деградирует.

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мировая экономика, швейцария, рф, александр грушко, сергей лавров, обсе, мид