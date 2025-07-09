https://1prime.ru/20250709/siluanov-859329059.html

Силуанов рассказал о выполнении социальных обязательств бюджета на 2024 год

Силуанов рассказал о выполнении социальных обязательств бюджета на 2024 год - 09.07.2025, ПРАЙМ

Силуанов рассказал о выполнении социальных обязательств бюджета на 2024 год

Все социальные обязательства, запланированные федеральным бюджетом на 2024 год, были выполнены, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T14:56+0300

2025-07-09T14:56+0300

2025-07-09T14:56+0300

экономика

общество

рф

антон силуанов

госдума

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Все социальные обязательства, запланированные федеральным бюджетом на 2024 год, были выполнены, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "По социальным обязательствам. Все обязательства, которые мы планировали, перед гражданами выполнены", - сказал министр, выступая в Госдуме. При подготовке бюджетной концепции и бюджетной политики на 2024 год были определены следующие задачи, напомнил Силуанов. "Первое - это полное исполнение всех социальных обязательств перед гражданами. Второе - технологическое развитие и развитие инфраструктуры нашей страны", - сказал он. Третьей задачей Силуанов назвал обеспечение нужд армии для достижения целей специальной военной операции и потребности оборонной промышленности и поддержки семей военнослужащих, участников специальной военной операции. В качестве четвертой министр назвал поддержку регионов, а также интеграцию новых субъектов РФ в общую бюджетную систему.

https://1prime.ru/20250709/minfin-859319651.html

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общество , рф, антон силуанов, госдума