https://1prime.ru/20250709/siluanov-859329059.html
Силуанов рассказал о выполнении социальных обязательств бюджета на 2024 год
Силуанов рассказал о выполнении социальных обязательств бюджета на 2024 год - 09.07.2025, ПРАЙМ
Силуанов рассказал о выполнении социальных обязательств бюджета на 2024 год
Все социальные обязательства, запланированные федеральным бюджетом на 2024 год, были выполнены, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T14:56+0300
2025-07-09T14:56+0300
2025-07-09T14:56+0300
экономика
общество
рф
антон силуанов
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848684121_0:0:2897:1631_1920x0_80_0_0_4288616ec113f47abe64cd9c3f43ed9f.jpg
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Все социальные обязательства, запланированные федеральным бюджетом на 2024 год, были выполнены, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "По социальным обязательствам. Все обязательства, которые мы планировали, перед гражданами выполнены", - сказал министр, выступая в Госдуме. При подготовке бюджетной концепции и бюджетной политики на 2024 год были определены следующие задачи, напомнил Силуанов. "Первое - это полное исполнение всех социальных обязательств перед гражданами. Второе - технологическое развитие и развитие инфраструктуры нашей страны", - сказал он. Третьей задачей Силуанов назвал обеспечение нужд армии для достижения целей специальной военной операции и потребности оборонной промышленности и поддержки семей военнослужащих, участников специальной военной операции. В качестве четвертой министр назвал поддержку регионов, а также интеграцию новых субъектов РФ в общую бюджетную систему.
https://1prime.ru/20250709/minfin-859319651.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848684121_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_9213f417211c38dfd50287fa3c1c361c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , рф, антон силуанов, госдума
Экономика, Общество , РФ, Антон Силуанов, Госдума
Силуанов рассказал о выполнении социальных обязательств бюджета на 2024 год
Силуанов: все социальные обязательства бюджета на 2024 год были выполнены
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Все социальные обязательства, запланированные федеральным бюджетом на 2024 год, были выполнены, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"По социальным обязательствам. Все обязательства, которые мы планировали, перед гражданами выполнены", - сказал министр, выступая в Госдуме.
При подготовке бюджетной концепции и бюджетной политики на 2024 год были определены следующие задачи, напомнил Силуанов. "Первое - это полное исполнение всех социальных обязательств перед гражданами. Второе - технологическое развитие и развитие инфраструктуры нашей страны", - сказал он.
Третьей задачей Силуанов назвал обеспечение нужд армии для достижения целей специальной военной операции и потребности оборонной промышленности и поддержки семей военнослужащих, участников специальной военной операции. В качестве четвертой министр назвал поддержку регионов, а также интеграцию новых субъектов РФ в общую бюджетную систему.
Минфин просит приостановить права иностранного владельца "Альфа инвестиций"