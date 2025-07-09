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Правительство запретило менять в четвертом квартале показатели госпрограмм
Правительство запретило менять в четвертом квартале показатели госпрограмм - 09.07.2025, ПРАЙМ
Правительство запретило менять в четвертом квартале показатели госпрограмм
Правительство РФ в текущем году приняло решение запретить менять в четвертом квартале показатели государственных программ, сообщил министр финансов Антон... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T15:05+0300
2025-07-09T15:05+0300
2025-07-09T15:05+0300
экономика
общество
антон силуанов
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ в текущем году приняло решение запретить менять в четвертом квартале показатели государственных программ, сообщил министр финансов Антон Силуанов. В ходе рассмотрения в Госдуме итогов исполнения федерального бюджета за 2024 год депутат задал вопрос, не пора ли отказаться от корректировки государственных программ, а целевые показатели программ направить "на решение проблем, а не на сам факт освоения бюджета". "Абсолютно справедливое замечание, и мы действительно слышим депутатов. Правительство Российской Федерации приняло в текущем году решение, чтобы в четвертом квартале запретить изменения в показатели государственных программ. Такое решение принято, и уверен, что даст как раз результаты", - ответил Силуанов.
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общество , антон силуанов, госдума
Экономика, Общество , Антон Силуанов, Госдума
Правительство запретило менять в четвертом квартале показатели госпрограмм
Силуанов: кабмин запретил менять в четвертом квартале показатели госпрограмм
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ в текущем году приняло решение запретить менять в четвертом квартале показатели государственных программ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
В ходе рассмотрения в Госдуме итогов исполнения федерального бюджета за 2024 год депутат задал вопрос, не пора ли отказаться от корректировки государственных программ, а целевые показатели программ направить "на решение проблем, а не на сам факт освоения бюджета".
"Абсолютно справедливое замечание, и мы действительно слышим депутатов. Правительство Российской Федерации приняло в текущем году решение, чтобы в четвертом квартале запретить изменения в показатели государственных программ. Такое решение принято, и уверен, что даст как раз результаты", - ответил Силуанов.
Силуанов рассказал о выполнении социальных обязательств бюджета на 2024 год