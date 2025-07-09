https://1prime.ru/20250709/siluanov-859330195.html

Правительство запретило менять в четвертом квартале показатели госпрограмм

Правительство запретило менять в четвертом квартале показатели госпрограмм - 09.07.2025, ПРАЙМ

Правительство запретило менять в четвертом квартале показатели госпрограмм

Правительство РФ в текущем году приняло решение запретить менять в четвертом квартале показатели государственных программ, сообщил министр финансов Антон... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T15:05+0300

2025-07-09T15:05+0300

2025-07-09T15:05+0300

экономика

общество

антон силуанов

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/76432/09/764320920_0:113:1501:957_1920x0_80_0_0_0be027f67be86b975001fabbcad7a557.jpg

МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ в текущем году приняло решение запретить менять в четвертом квартале показатели государственных программ, сообщил министр финансов Антон Силуанов. В ходе рассмотрения в Госдуме итогов исполнения федерального бюджета за 2024 год депутат задал вопрос, не пора ли отказаться от корректировки государственных программ, а целевые показатели программ направить "на решение проблем, а не на сам факт освоения бюджета". "Абсолютно справедливое замечание, и мы действительно слышим депутатов. Правительство Российской Федерации приняло в текущем году решение, чтобы в четвертом квартале запретить изменения в показатели государственных программ. Такое решение принято, и уверен, что даст как раз результаты", - ответил Силуанов.

https://1prime.ru/20250709/siluanov-859329059.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , антон силуанов, госдума