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Силуанов призвал не национализировать частные золотодобывающие компании - 09.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250709/siluanov-859333069.html
Силуанов призвал не национализировать частные золотодобывающие компании
Силуанов призвал не национализировать частные золотодобывающие компании - 09.07.2025, ПРАЙМ
Силуанов призвал не национализировать частные золотодобывающие компании
Частные золотодобывающие компании не надо национализировать, но контроль за их деятельностью нужен и будет обеспечиваться, заявил министр финансов РФ Антон... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T16:07+0300
2025-07-09T16:07+0300
экономика
антон силуанов
минфин рф
госдума
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Частные золотодобывающие компании не надо национализировать, но контроль за их деятельностью нужен и будет обеспечиваться, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Минфин России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней. И Силуанову в Госдуме задали вопрос, не нужно ли национализировать частные золотодобывающие компании. "По золоту был вопрос: частные компании платят ли налоги, не надо ли национализировать... Думаю, что не надо национализировать, все-таки частный бизнес. Но он должен быть под контролем", - ответил министр. "Для того чтобы все налоговые обязательства были выполнены, чтобы деятельность была прозрачной, мы ввели электронную систему прослеживания за каждой из операций золотодобытчиков. Сейчас дополнительно усиливаем контроль за самой добычей предприятий, которые осуществляют этот вид деятельности. И усиливаем контроль за экспортными операциями… Контроль за деятельностью нужен и контроль за деятельностью будет обеспечиваться", - сказал Силуанов.
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антон силуанов, минфин рф, госдума
Экономика, Антон Силуанов, Минфин РФ, Госдума
16:07 09.07.2025
 
Силуанов призвал не национализировать частные золотодобывающие компании

Силуанов: частные золотодобывающие компании не надо национализировать

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк#Министр финансов РФ Антон Силуанов
#Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Частные золотодобывающие компании не надо национализировать, но контроль за их деятельностью нужен и будет обеспечиваться, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Минфин России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней. И Силуанову в Госдуме задали вопрос, не нужно ли национализировать частные золотодобывающие компании.
"По золоту был вопрос: частные компании платят ли налоги, не надо ли национализировать... Думаю, что не надо национализировать, все-таки частный бизнес. Но он должен быть под контролем", - ответил министр.
"Для того чтобы все налоговые обязательства были выполнены, чтобы деятельность была прозрачной, мы ввели электронную систему прослеживания за каждой из операций золотодобытчиков. Сейчас дополнительно усиливаем контроль за самой добычей предприятий, которые осуществляют этот вид деятельности. И усиливаем контроль за экспортными операциями… Контроль за деятельностью нужен и контроль за деятельностью будет обеспечиваться", - сказал Силуанов.
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ЭкономикаАнтон СилуановМинфин РФГосдума
 
 
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