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СМИ: проект о санкциях против России не будут рассматривать на этой неделе

СМИ: проект о санкциях против России не будут рассматривать на этой неделе - 09.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: проект о санкциях против России не будут рассматривать на этой неделе

Законопроект о новых санкциях против РФ не будет рассматриваться в сенате США на этой неделе, пишет газета Politico со ссылкой на осведомленные источники. | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T09:41+0300

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Законопроект о новых санкциях против РФ не будет рассматриваться в сенате США на этой неделе, пишет газета Politico со ссылкой на осведомленные источники. "Санкции не будут рассматриваться на этой неделе", - пишет издание. При этом, как пишет Politico, лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн заявил журналистам, что тесно согласовывает сроки рассмотрения с Белым домом и Палатой представителей. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Он добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, и отметил, что он является "опционным". Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Сам Трамп в июне признал, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп также заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. -0-

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