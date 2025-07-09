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СМИ: проект о санкциях против России не будут рассматривать на этой неделе - 09.07.2025, ПРАЙМ
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СМИ: проект о санкциях против России не будут рассматривать на этой неделе
СМИ: проект о санкциях против России не будут рассматривать на этой неделе - 09.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: проект о санкциях против России не будут рассматривать на этой неделе
Законопроект о новых санкциях против РФ не будет рассматриваться в сенате США на этой неделе, пишет газета Politico со ссылкой на осведомленные источники. | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T09:41+0300
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Законопроект о новых санкциях против РФ не будет рассматриваться в сенате США на этой неделе, пишет газета Politico со ссылкой на осведомленные источники. "Санкции не будут рассматриваться на этой неделе", - пишет издание. При этом, как пишет Politico, лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн заявил журналистам, что тесно согласовывает сроки рассмотрения с Белым домом и Палатой представителей. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Он добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, и отметил, что он является "опционным". Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Сам Трамп в июне признал, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп также заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. -0-
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Экономика, РФ, США, ЗАПАД, Дональд Трамп, Линдси Грэм, Politico, Белый дом
09:41 09.07.2025 (обновлено: 09:44 09.07.2025)
 
СМИ: проект о санкциях против России не будут рассматривать на этой неделе

Politico: сенат США не будет рассматривать проект о санкциях против России на этой неделе

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Законопроект о новых санкциях против РФ не будет рассматриваться в сенате США на этой неделе, пишет газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.
"Санкции не будут рассматриваться на этой неделе", - пишет издание.
При этом, как пишет Politico, лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн заявил журналистам, что тесно согласовывает сроки рассмотрения с Белым домом и Палатой представителей.
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Он добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, и отметил, что он является "опционным".
Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ.
Сам Трамп в июне признал, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп также заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. -0-
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
Трамп рассказал, от кого зависит принятие закона о санкциях против РФ
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