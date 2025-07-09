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СМИ: Трамп отложил ввод пошлин на товары других стран до августа

СМИ: Трамп отложил ввод пошлин на товары других стран до августа - 09.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: Трамп отложил ввод пошлин на товары других стран до августа

Президент США Дональд Трамп отложил введение ответных пошлин на ввоз товаров других стран до 1 августа после того, как его советники, в том числе министр... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T11:38+0300

2025-07-09T11:38+0300

2025-07-09T11:38+0300

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп отложил введение ответных пошлин на ввоз товаров других стран до 1 августа после того, как его советники, в том числе министр финансов страны Скотт Бессент, заверили его о возможности получить больше торговых сделок с другими странами, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с информацией. В понедельник президент США Дональд Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары с 9 июля до 1 августа 2025 года, как следовало из опубликованного указа главы Белого дома. Как заявили изданию неназванные источники, Бессент чувствовал, что США достигали прогресс в переговорах с несколькими торговыми партнерами, например Индией и ЕС, по мере того, как приближался предыдущий назначенный Трампом дедлайн на 9 июля. Отмечается, что Бессент был ключевым советником, который успешно убедил Трампа поставить первоначальную паузу по ввод пошлин, объявленных еще в апреле. "Трамп решил отложить введение так называемых взаимных пошлин (но ввоз иностранных товаров - ред.) до 1 августа, после того, как советники, включая... Бессента, сказали ему, что он бы получить больше торговых сделок за больший временной промежуток... Его намерение ввести пошлины в силу изменилась после того, как он услышал от Бессента, что некоторые сделки уже близки, но требуется больше времени", - отмечает Wall Street Journal со ссылкой на источники. Источники добавляют, что в выходные на прошлой неделе до того, как анонсировать новый дедлайн по введению пошлин, президент созвонился и провел встречи со своими советниками единомышленниками. По словам источникам, знакомых с ситуацией, лидер Штатов выражал недовольством отсутствием прогресса в переговорах со странами по поводу введения пошлин. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. В апреле Евросоюз на фоне решения властей США также приостановил на три месяца ответные меры в отношении американского импорта.

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общество , сша, индия, китай, дональд трамп, скотт бессент, ес, мировая экономика