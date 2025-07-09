https://1prime.ru/20250709/sovfedja-859307469.html
В Совфеде предложили разрешить детям бесплатно выбирать места на авиарейсах
В Совфеде предложили разрешить детям бесплатно выбирать места на авиарейсах - 09.07.2025, ПРАЙМ
В Совфеде предложили разрешить детям бесплатно выбирать места на авиарейсах
Сенатор Айрат Гибатдинов разработал законопроект, которым предлагается разрешить детям до 14 лет и их родителям, а также инвалидам и их сопровождающим бесплатно | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T05:17+0300
2025-07-09T05:17+0300
2025-07-09T05:17+0300
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859307469.jpg?1752027465
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Сенатор Айрат Гибатдинов разработал законопроект, которым предлагается разрешить детям до 14 лет и их родителям, а также инвалидам и их сопровождающим бесплатно выбирать места рядом друг с другом на авиарейсах, копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
"Пассажир, являющийся сопровождающим лицом несовершеннолетних детей в возрасте от 2 до 14 лет или лиц старше 85 лет, при внутренних и международных перевозках имеет право выбора соседних свободных мест, при их наличии (за исключением мест повышенной комфортности и мест у аварийных выходов) без взимания дополнительной платы при заблаговременном едином бронировании авиаперелета посредством автоматизированных информационных систем и с учетом конструктивных особенностей воздушного судна", - говорится в тексте законопроекта (копия есть в распоряжении агентства).
Законопроектом также предлагается дать аналогичное право инвалидам и сопровождающим их лицам, говорится в документе.
Как пояснил в беседе с РИА Новости сам Гибатдинов, действующее законодательство не даёт "полноценной гарантии совместного перелёта для родителей с детьми в возрасте от 2 до 14 лет", по его словам, часто возникают ситуации, когда таким категориям граждан "не предоставляют возможность сидеть рядом без дополнительной оплаты".
"В настоящий момент, согласно федеральным авиационным правилам, дети в возрасте от 2 до 12 лет могут перевозиться в сопровождении дееспособного пассажира. Однако фактически некоторые авиакомпании не соблюдают данное положение, в том числе, из-за неточной и абстрактной формулировки и отсутствия в федеральном законодательстве зафиксированного права пассажиров", - пояснил парламентарий.
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общество
В Совфеде предложили разрешить детям бесплатно выбирать места на авиарейсах
Сенатор Гибатдинов предложил разрешить детям бесплатно выбирать места на авиарейсах
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Сенатор Айрат Гибатдинов разработал законопроект, которым предлагается разрешить детям до 14 лет и их родителям, а также инвалидам и их сопровождающим бесплатно выбирать места рядом друг с другом на авиарейсах, копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
"Пассажир, являющийся сопровождающим лицом несовершеннолетних детей в возрасте от 2 до 14 лет или лиц старше 85 лет, при внутренних и международных перевозках имеет право выбора соседних свободных мест, при их наличии (за исключением мест повышенной комфортности и мест у аварийных выходов) без взимания дополнительной платы при заблаговременном едином бронировании авиаперелета посредством автоматизированных информационных систем и с учетом конструктивных особенностей воздушного судна", - говорится в тексте законопроекта (копия есть в распоряжении агентства).
Законопроектом также предлагается дать аналогичное право инвалидам и сопровождающим их лицам, говорится в документе.
Как пояснил в беседе с РИА Новости сам Гибатдинов, действующее законодательство не даёт "полноценной гарантии совместного перелёта для родителей с детьми в возрасте от 2 до 14 лет", по его словам, часто возникают ситуации, когда таким категориям граждан "не предоставляют возможность сидеть рядом без дополнительной оплаты".
"В настоящий момент, согласно федеральным авиационным правилам, дети в возрасте от 2 до 12 лет могут перевозиться в сопровождении дееспособного пассажира. Однако фактически некоторые авиакомпании не соблюдают данное положение, в том числе, из-за неточной и абстрактной формулировки и отсутствия в федеральном законодательстве зафиксированного права пассажиров", - пояснил парламентарий.