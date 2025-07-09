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В Совфеде предложили разрешить детям бесплатно выбирать места на авиарейсах

В Совфеде предложили разрешить детям бесплатно выбирать места на авиарейсах - 09.07.2025, ПРАЙМ

В Совфеде предложили разрешить детям бесплатно выбирать места на авиарейсах

Сенатор Айрат Гибатдинов разработал законопроект, которым предлагается разрешить детям до 14 лет и их родителям, а также инвалидам и их сопровождающим бесплатно | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T05:17+0300

2025-07-09T05:17+0300

2025-07-09T05:17+0300

общество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859307469.jpg?1752027465

МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Сенатор Айрат Гибатдинов разработал законопроект, которым предлагается разрешить детям до 14 лет и их родителям, а также инвалидам и их сопровождающим бесплатно выбирать места рядом друг с другом на авиарейсах, копия документа есть в распоряжении РИА Новости. "Пассажир, являющийся сопровождающим лицом несовершеннолетних детей в возрасте от 2 до 14 лет или лиц старше 85 лет, при внутренних и международных перевозках имеет право выбора соседних свободных мест, при их наличии (за исключением мест повышенной комфортности и мест у аварийных выходов) без взимания дополнительной платы при заблаговременном едином бронировании авиаперелета посредством автоматизированных информационных систем и с учетом конструктивных особенностей воздушного судна", - говорится в тексте законопроекта (копия есть в распоряжении агентства). Законопроектом также предлагается дать аналогичное право инвалидам и сопровождающим их лицам, говорится в документе. Как пояснил в беседе с РИА Новости сам Гибатдинов, действующее законодательство не даёт "полноценной гарантии совместного перелёта для родителей с детьми в возрасте от 2 до 14 лет", по его словам, часто возникают ситуации, когда таким категориям граждан "не предоставляют возможность сидеть рядом без дополнительной оплаты". "В настоящий момент, согласно федеральным авиационным правилам, дети в возрасте от 2 до 12 лет могут перевозиться в сопровождении дееспособного пассажира. Однако фактически некоторые авиакомпании не соблюдают данное положение, в том числе, из-за неточной и абстрактной формулировки и отсутствия в федеральном законодательстве зафиксированного права пассажиров", - пояснил парламентарий.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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