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Западные элиты опасаются, что США могут уйти, заявил депутат ЕП

Западные элиты опасаются, что США могут уйти, заявил депутат ЕП - 09.07.2025, ПРАЙМ

Западные элиты опасаются, что США могут уйти, заявил депутат ЕП

Западные элиты опасаются, что американцы могут уйти и бросить европейцев на произвол судьбы, НАТО поддерживается только враждебностью к России, заявил депутат... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T06:15+0300

2025-07-09T06:15+0300

2025-07-09T06:15+0300

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АНКАРА, 9 июл – ПРАЙМ. Западные элиты опасаются, что американцы могут уйти и бросить европейцев на произвол судьбы, НАТО поддерживается только враждебностью к России, заявил депутат Европарламента, член партии "Альтернатива для Германии" Томаш Фрёлих. На парламентских выборах в ФРГ в феврале АдГ заняла рекордное второе место с результатом в 20,8%. Однако ей не удалось войти в состав правящей коалиции, и она стала крупнейшей партией немецкой оппозиции. АдГ выступает за отмену санкций против России, восстановление газопроводов "Северные потоки", против размещения в ФРГ дальнобойных американских вооружений, а также предлагает рассматривать Украину как нейтральное государство, находящееся вне НАТО и ЕС. "Нынешние элиты опасаются, что американцы действительно могут уйти и бросить европейцев на произвол судьбы. В то же время у членов НАТО есть разные интересы, в том числе и в отношении структуры альянса. В настоящее время в этой области происходит много движений, хотя для внешнего мира альянс выглядит как железный союз. Лично я пока воздерживаюсь от каких-либо оценок и прогнозов по этому вопросу", - заявил политик в интервью турецкой газете Aydınlık, отвечая на вопрос о будущем НАТО. По его словам, "о будущем НАТО можно только гадать". "В настоящее время единство альянса в значительной степени поддерживается враждебностью к России, поэтому конфронтационное поведение таких людей, как (канцлер Германии – ред.) Фридрих Мерц или (премьер Великобритании – ред.) Кир Стармер, выходит за рамки простых оборонительных намерений. Сегодня уже нет по-настоящему монолитного блока, как это было во времена холодной войны, но за эту формулу все еще держатся", - отметил Фрёлих. "Северный поток 2" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию он так и не был введен. Через год - в сентябре 2022 года - в результате взрывов разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока". Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, рф, москва, германия, фридрих мерц, кир стармер, дмитрий песков, нато, адг, ес, северный поток - 2