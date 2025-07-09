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"Нет сомнений". В США назвали победителя в украинском конфликте - 09.07.2025, ПРАЙМ
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"Нет сомнений". В США назвали победителя в украинском конфликте
"Нет сомнений". В США назвали победителя в украинском конфликте - 09.07.2025, ПРАЙМ
"Нет сомнений". В США назвали победителя в украинском конфликте
ВС России стали непобедимы благодаря опыту и закалке боевыми действиями на Украине. Такое мнение на YouTube выразил полковник армии США в отставке Дуглас... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T10:09+0300
2025-07-09T10:09+0300
политика
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. ВС России стали непобедимы благодаря опыту и закалке боевыми действиями на Украине. Такое мнение на YouTube выразил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор."Нет сомнений, что Россия победила в военном смысле. Никто не хотел признавать, что Украину в течение многих лет взращивали как таран, чтобы использовать против России. Этот план с треском провалился", — отметил он.Макгрегор подчеркнул, что страны Североатлантического альянса до сих пор отказываются верить, что им не удастся победить Москву, поэтому занимаются целенаправленным игнорированием реальности.Эксперт обратил внимание, что конфликт на Украине продемонстрировал изменения в сути боевых действий и правилах их ведения. Кроме того, российская армия смогла овладеть новыми тактиками, которыми не владеют на Западе, резюмировал он.
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сша, украина
Политика, США, УКРАИНА
10:09 09.07.2025
 
"Нет сомнений". В США назвали победителя в украинском конфликте

Макгрегор: Запад отстает от России на десятилетия в военном плане

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСвязисты группировки войск "Центр" в ДНР
Связисты группировки войск Центр в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. ВС России стали непобедимы благодаря опыту и закалке боевыми действиями на Украине. Такое мнение на YouTube выразил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
"Нет сомнений, что Россия победила в военном смысле. Никто не хотел признавать, что Украину в течение многих лет взращивали как таран, чтобы использовать против России. Этот план с треском провалился", — отметил он.
Макгрегор подчеркнул, что страны Североатлантического альянса до сих пор отказываются верить, что им не удастся победить Москву, поэтому занимаются целенаправленным игнорированием реальности.
Эксперт обратил внимание, что конфликт на Украине продемонстрировал изменения в сути боевых действий и правилах их ведения. Кроме того, российская армия смогла овладеть новыми тактиками, которыми не владеют на Западе, резюмировал он.
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