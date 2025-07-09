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США пополнили собственные арсеналы на средства для Украины - 09.07.2025, ПРАЙМ
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США пополнили собственные арсеналы на средства для Украины
США пополнили собственные арсеналы на средства для Украины - 09.07.2025, ПРАЙМ
США пополнили собственные арсеналы на средства для Украины
США потратили более 1,6 миллиарда долларов, выделенных в рамках помощи Украине, на расширение собственной военной промышленности и наращивание производства... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T10:17+0300
2025-07-09T10:17+0300
экономика
общество
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. США потратили более 1,6 миллиарда долларов, выделенных в рамках помощи Украине, на расширение собственной военной промышленности и наращивание производства артиллерийских боеприпасов внутри страны, следует из анализа проекта бюджета армии США на 2026 финансовый год, проведённого РИА Новости. Речь идёт о финансировании, выделенном в 2024 году и только сейчас раскрытом в новых бюджетных документах. Средства направлены, в частности, на строительство и модернизацию ключевых предприятий по выпуску взрывчатки, артиллерийских снарядов и компонентов для их производства. Так, более 623 миллионов долларов выделено на создание нового завода по производству тротила (TNT), который должен выпускать до 5 миллионов фунтов вещества в год. Целью называется снижение зависимости от "рискованных" иностранных поставщиков на фоне истощения запасов из-за поставок боеприпасов Украине. Ещё 600 миллионов направлены на расширение производства взрывчатки IMX-104 на заводе в Холстоне - для замены устаревших типов взрывчатых веществ в "натовских" 155-миллиметровых снарядах. Еще 80 миллионов выделено заводу в Скрантоне для увеличения выпуска металлических частей снарядов, а также 21 миллион - на модернизацию смежного коммерческого предприятия General Dynamics. Кроме того, десятки миллионов получили другие заводы, производящие компоненты для артиллерийских зарядов и стрелковых боеприпасов: 93,8 млн - предприятие в Рэдфорде, 100 млн - в Лейк-Сити (на производство патронов 6,8 миллиметра нового поколения), 72 млн - также в Лейк-Сити (на строительство автоматизированного завода по утилизации отходов), 14 млн - объект Goex в Кэмп-Миндене. Как подчёркивается в бюджетных документах, эти вложения позволяют укрепить внутренние оборонные мощности США - вне зависимости от дальнейшего развития конфликта на Украине. В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила журналистам, что пауза в поддержке киевского режима связана со стандартной проверкой Пентагоном всей военной помощи, которую США предоставляют не только Украине, но и другим странам.
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общество , украина, сша, politico, нато
Экономика, Общество , УКРАИНА, США, Politico, НАТО
10:17 09.07.2025
 
США пополнили собственные арсеналы на средства для Украины

США потратили более 1,6 миллиарда долларов на расширение военной промышленности

© Фото : Public domain/Sgt. Mike MacLeodАмериканские солдаты устанавливают взрыватели на снаряды 105-мм гаубицы
Американские солдаты устанавливают взрыватели на снаряды 105-мм гаубицы - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© Фото : Public domain/Sgt. Mike MacLeod
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. США потратили более 1,6 миллиарда долларов, выделенных в рамках помощи Украине, на расширение собственной военной промышленности и наращивание производства артиллерийских боеприпасов внутри страны, следует из анализа проекта бюджета армии США на 2026 финансовый год, проведённого РИА Новости.
Речь идёт о финансировании, выделенном в 2024 году и только сейчас раскрытом в новых бюджетных документах. Средства направлены, в частности, на строительство и модернизацию ключевых предприятий по выпуску взрывчатки, артиллерийских снарядов и компонентов для их производства.
Так, более 623 миллионов долларов выделено на создание нового завода по производству тротила (TNT), который должен выпускать до 5 миллионов фунтов вещества в год. Целью называется снижение зависимости от "рискованных" иностранных поставщиков на фоне истощения запасов из-за поставок боеприпасов Украине.
Ещё 600 миллионов направлены на расширение производства взрывчатки IMX-104 на заводе в Холстоне - для замены устаревших типов взрывчатых веществ в "натовских" 155-миллиметровых снарядах. Еще 80 миллионов выделено заводу в Скрантоне для увеличения выпуска металлических частей снарядов, а также 21 миллион - на модернизацию смежного коммерческого предприятия General Dynamics.
Кроме того, десятки миллионов получили другие заводы, производящие компоненты для артиллерийских зарядов и стрелковых боеприпасов: 93,8 млн - предприятие в Рэдфорде, 100 млн - в Лейк-Сити (на производство патронов 6,8 миллиметра нового поколения), 72 млн - также в Лейк-Сити (на строительство автоматизированного завода по утилизации отходов), 14 млн - объект Goex в Кэмп-Миндене.
Как подчёркивается в бюджетных документах, эти вложения позволяют укрепить внутренние оборонные мощности США - вне зависимости от дальнейшего развития конфликта на Украине.
В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила журналистам, что пауза в поддержке киевского режима связана со стандартной проверкой Пентагоном всей военной помощи, которую США предоставляют не только Украине, но и другим странам.
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