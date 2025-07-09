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"На десятилетия": в США назвали главного победителя в украинском конфликте
"На десятилетия": в США назвали главного победителя в украинском конфликте - 09.07.2025, ПРАЙМ
"На десятилетия": в США назвали главного победителя в украинском конфликте
Российская армия стала непобедимой благодаря бесценному опыту и боевой закалке, полученным в ходе конфликта на Украине. Такое мнение высказал американский... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T17:37+0300
2025-07-09T17:37+0300
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Российская армия стала непобедимой благодаря бесценному опыту и боевой закалке, полученным в ходе конфликта на Украине. Такое мнение высказал американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор."Нет сомнений, что Россия победила в военном смысле. Никто не хотел признавать, что Украину в течение многих лет взращивали как таран, чтобы использовать против России. Этот план с треском провалился", — сказал он в эфире на YouTube.Макгрегор выразил сожаление и недоумение по поводу того, почему страны НАТО до сих пор не осознают, что победить Москву невозможно. Он указал на то, что они продолжают целенаправленно игнорировать реальность."Правила изменились, сама суть боевых действий изменилась. И русские овладели новой тактикой в совершенстве, чего у нас даже и близко нет. Мы отстаем на десятилетия", — подытожил Макгрегор.
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Политика, УКРАИНА, Дуглас Макгрегор, НАТО, YouTube, РОССИЯ, США
"На десятилетия": в США назвали главного победителя в украинском конфликте
Полковник Макгрегор: Россия стала непобедимой благодаря опыту на Украине
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Российская армия стала непобедимой благодаря бесценному опыту и боевой закалке, полученным в ходе конфликта на Украине. Такое мнение высказал американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
"Нет сомнений, что Россия победила в военном смысле. Никто не хотел признавать, что Украину в течение многих лет взращивали как таран, чтобы использовать против России. Этот план с треском провалился", — сказал он в эфире на YouTube
.
Макгрегор выразил сожаление и недоумение по поводу того, почему страны НАТО до сих пор не осознают, что победить Москву невозможно. Он указал на то, что они продолжают целенаправленно игнорировать реальность.
"Правила изменились, сама суть боевых действий изменилась. И русские овладели новой тактикой в совершенстве, чего у нас даже и близко нет. Мы отстаем на десятилетия", — подытожил Макгрегор.
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