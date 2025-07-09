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Степашин заявил, что разговоров об уходе России из новых регионов не будет - 09.07.2025, ПРАЙМ
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Степашин заявил, что разговоров об уходе России из новых регионов не будет
Степашин заявил, что разговоров об уходе России из новых регионов не будет - 09.07.2025, ПРАЙМ
Степашин заявил, что разговоров об уходе России из новых регионов не будет
Никаких разговоров о том, что Россия "уйдет" из новых регионов - ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, вестись никогда не будет, заявил в... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T04:59+0300
2025-07-09T04:59+0300
общество
рф
запорожская область
херсонская область
владимир путин
сергей степашин
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Никаких разговоров о том, что Россия "уйдет" из новых регионов - ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, вестись никогда не будет, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. "Четыре новых субъекта, но новых с точки зрения Конституции, на самом деле это исторически российские земли, это территория Российской Федерации. Там прошел референдум, приняты поправки в Конституцию, поэтому никаких разговоров о том, что мы оттуда уйдем, вестись не будет никогда. Это совершенно очевидно", - подчеркнул он. В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что Херсонская и Запорожская области так же, как и Донецкая и Луганская Народные Республики вошли в состав Российской Федерации, и речи о нарушении государственного единства России быть не может. Воля людей быть с Россией незыблема, вопрос навсегда закрыт и больше не обсуждается, подчеркнул ранее глава государства. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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общество , рф, запорожская область, херсонская область, владимир путин, сергей степашин
Общество , РФ, Запорожская область, Херсонская область, Владимир Путин, Сергей Степашин
04:59 09.07.2025
 
Степашин заявил, что разговоров об уходе России из новых регионов не будет

Степашин: разговоров о том, что Россия уйдет из новых регионов, вестись не будет

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Никаких разговоров о том, что Россия "уйдет" из новых регионов - ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, вестись никогда не будет, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.
"Четыре новых субъекта, но новых с точки зрения Конституции, на самом деле это исторически российские земли, это территория Российской Федерации. Там прошел референдум, приняты поправки в Конституцию, поэтому никаких разговоров о том, что мы оттуда уйдем, вестись не будет никогда. Это совершенно очевидно", - подчеркнул он.
В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что Херсонская и Запорожская области так же, как и Донецкая и Луганская Народные Республики вошли в состав Российской Федерации, и речи о нарушении государственного единства России быть не может. Воля людей быть с Россией незыблема, вопрос навсегда закрыт и больше не обсуждается, подчеркнул ранее глава государства.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
 
ОбществоРФЗапорожская областьХерсонская областьВладимир ПутинСергей Степашин
 
 
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