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Суд не стал арестовывать стримера, который плюнул в георгиевскую ленту
Суд не стал арестовывать стримера, который плюнул в георгиевскую ленту - 09.07.2025, ПРАЙМ
Суд не стал арестовывать стримера, который плюнул в георгиевскую ленту
Черемушкинский суд Москвы не стал арестовывать стримера, которого обвиняют в том, что он несколько раз плюнул на георгиевскую ленту во время прямого эфира на... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T02:10+0300
2025-07-09T02:10+0300
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Черемушкинский суд Москвы не стал арестовывать стримера, которого обвиняют в том, что он несколько раз плюнул на георгиевскую ленту во время прямого эфира на YouTube-канале, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд отказал в удовлетворении ходатайства об избрании в отношении Скутина А.В. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в документе.
По данным суда, ему вменяется часть 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично). Ему грозит штраф до трёх миллионов рублей или лишение свободы на срок до трёх лет.
Ранее РИА Новости сообщили в правоохранительных органах, что уголовное дело завели на стримера, который несколько раз плюнул в георгиевскую ленту во время прямого эфира на YouTube-канале. Как ранее сообщил собеседник РИА Новости, правоохранители выявили видео, на котором мужчина несколько раз плюнул в георгиевскую ленту. По предварительным данным, событие произошло в преддверии Дня Победы.
По данным СМИ, Скутин ведет стримы под псевдонимом Таракан.
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общество , москва, рф
Суд не стал арестовывать стримера, который плюнул в георгиевскую ленту
Суд отказался арестовывать стримера, который плюнул в георгиевскую ленту на ouTube
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Черемушкинский суд Москвы не стал арестовывать стримера, которого обвиняют в том, что он несколько раз плюнул на георгиевскую ленту во время прямого эфира на YouTube-канале, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд отказал в удовлетворении ходатайства об избрании в отношении Скутина А.В. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в документе.
По данным суда, ему вменяется часть 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично). Ему грозит штраф до трёх миллионов рублей или лишение свободы на срок до трёх лет.
Ранее РИА Новости сообщили в правоохранительных органах, что уголовное дело завели на стримера, который несколько раз плюнул в георгиевскую ленту во время прямого эфира на YouTube-канале. Как ранее сообщил собеседник РИА Новости, правоохранители выявили видео, на котором мужчина несколько раз плюнул в георгиевскую ленту. По предварительным данным, событие произошло в преддверии Дня Победы.
По данным СМИ, Скутин ведет стримы под псевдонимом Таракан.