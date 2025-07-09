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ВС отказал Commerzbank в пересмотре решения по делу "Русхимальянса"

ВС отказал Commerzbank в пересмотре решения по делу "Русхимальянса" - 09.07.2025, ПРАЙМ

ВС отказал Commerzbank в пересмотре решения по делу "Русхимальянса"

Верховный суд (ВС) РФ отказал Commerzbank Aktiengesellschaft в пересмотре решений нижестоящих судов, запретивших этому немецкому банку продолжать за рубежом... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T10:30+0300

2025-07-09T10:30+0300

2025-07-09T10:30+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл – ПРАЙМ. Верховный суд (ВС) РФ отказал Commerzbank Aktiengesellschaft в пересмотре решений нижестоящих судов, запретивших этому немецкому банку продолжать за рубежом судебные разбирательства с ООО "Русхимальянс", совместным предприятием "Газпрома" и "Русгаздобычи", следует из материалов дела. "Отказать Коммерцбанку Акциенгезелльшафт (Commerzbank Aktiengesellschaft) в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации", – говорится в определении ВС РФ. Commerzbank настаивал на пересмотре определения арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18 декабря 2024 года, которое в марте оставил без изменений арбитражный суд Северо-Западного округа. Тогда, в декабре, арбитражный суд Петербурга наложил запрет на продолжение разбирательства в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате в иностранном государстве по делу, инициированному этим банком против "Русхимальянса" в связи с предоставленной ему банковской гарантией от 1 октября 2021 года. Также арбитражный суд Петербурга запретил Commerzbank продолжать любые разбирательства в государственных судах Великобритании по спорам в связи с этой банковской гарантией "в нарушение исключительной компетенции российских судов". Это ограничение распространяется и на разбирательство в Высоком суде правосудия Англии и Уэльса по иску Commerzbank Aktiengesellschaft о запрете ООО "Русхимальянс" судиться с банком в России. Арбитражный суд Петербурга определил взыскать с Commerzbank Aktiengesellschaft в пользу ООО "Русхимальянс" около 94,9 миллиона евро по курсу на день уплаты, если любой из установленных запретов будет нарушен. "Русхимальянс" реализует в районе Усть-Луги проект газоперерабатывающего комплекса (ГПК) в составе комплекса по переработке этансодержащего газа. Одним из подрядчиков строительства ГПК выступила немецкая инжиниринговая компания Linde. В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ по контракту в связи с санкциями ЕС, а "Русхимальянс" сообщил подрядчику о расторжении контракта. Гарантия Commerzbank обеспечивала обязательства Linde.

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общество , санкт-петербург, рф, ленинградская область, русхимальянс, commerzbank, linde