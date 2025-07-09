Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВС отказал Commerzbank в пересмотре решения по делу "Русхимальянса" - 09.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250709/sud-859317046.html
ВС отказал Commerzbank в пересмотре решения по делу "Русхимальянса"
ВС отказал Commerzbank в пересмотре решения по делу "Русхимальянса" - 09.07.2025, ПРАЙМ
ВС отказал Commerzbank в пересмотре решения по делу "Русхимальянса"
Верховный суд (ВС) РФ отказал Commerzbank Aktiengesellschaft в пересмотре решений нижестоящих судов, запретивших этому немецкому банку продолжать за рубежом... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T10:30+0300
2025-07-09T10:30+0300
общество
санкт-петербург
рф
ленинградская область
русхимальянс
commerzbank
linde
https://cdnn.1prime.ru/img/83210/75/832107547_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_c70de0736fcfda7c5ba229c6f9812466.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл – ПРАЙМ. Верховный суд (ВС) РФ отказал Commerzbank Aktiengesellschaft в пересмотре решений нижестоящих судов, запретивших этому немецкому банку продолжать за рубежом судебные разбирательства с ООО "Русхимальянс", совместным предприятием "Газпрома" и "Русгаздобычи", следует из материалов дела. "Отказать Коммерцбанку Акциенгезелльшафт (Commerzbank Aktiengesellschaft) в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации", – говорится в определении ВС РФ. Commerzbank настаивал на пересмотре определения арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18 декабря 2024 года, которое в марте оставил без изменений арбитражный суд Северо-Западного округа. Тогда, в декабре, арбитражный суд Петербурга наложил запрет на продолжение разбирательства в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате в иностранном государстве по делу, инициированному этим банком против "Русхимальянса" в связи с предоставленной ему банковской гарантией от 1 октября 2021 года. Также арбитражный суд Петербурга запретил Commerzbank продолжать любые разбирательства в государственных судах Великобритании по спорам в связи с этой банковской гарантией "в нарушение исключительной компетенции российских судов". Это ограничение распространяется и на разбирательство в Высоком суде правосудия Англии и Уэльса по иску Commerzbank Aktiengesellschaft о запрете ООО "Русхимальянс" судиться с банком в России. Арбитражный суд Петербурга определил взыскать с Commerzbank Aktiengesellschaft в пользу ООО "Русхимальянс" около 94,9 миллиона евро по курсу на день уплаты, если любой из установленных запретов будет нарушен. "Русхимальянс" реализует в районе Усть-Луги проект газоперерабатывающего комплекса (ГПК) в составе комплекса по переработке этансодержащего газа. Одним из подрядчиков строительства ГПК выступила немецкая инжиниринговая компания Linde. В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ по контракту в связи с санкциями ЕС, а "Русхимальянс" сообщил подрядчику о расторжении контракта. Гарантия Commerzbank обеспечивала обязательства Linde.
https://1prime.ru/20250414/bank-856659906.html
санкт-петербург
рф
ленинградская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83210/75/832107547_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_b76980b2546f8fa20760b7592760c129.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , санкт-петербург, рф, ленинградская область, русхимальянс, commerzbank, linde
Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РФ, Ленинградская область, Русхимальянс, Commerzbank, Linde
10:30 09.07.2025
 
ВС отказал Commerzbank в пересмотре решения по делу "Русхимальянса"

Верховный суд отказал Commerzbank в пересмотре решения по делу "Русхимальянса"

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВерховный суд России.
Верховный суд России. - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл – ПРАЙМ. Верховный суд (ВС) РФ отказал Commerzbank Aktiengesellschaft в пересмотре решений нижестоящих судов, запретивших этому немецкому банку продолжать за рубежом судебные разбирательства с ООО "Русхимальянс", совместным предприятием "Газпрома" и "Русгаздобычи", следует из материалов дела.
"Отказать Коммерцбанку Акциенгезелльшафт (Commerzbank Aktiengesellschaft) в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации", – говорится в определении ВС РФ.
Commerzbank настаивал на пересмотре определения арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18 декабря 2024 года, которое в марте оставил без изменений арбитражный суд Северо-Западного округа.
Тогда, в декабре, арбитражный суд Петербурга наложил запрет на продолжение разбирательства в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате в иностранном государстве по делу, инициированному этим банком против "Русхимальянса" в связи с предоставленной ему банковской гарантией от 1 октября 2021 года.
Также арбитражный суд Петербурга запретил Commerzbank продолжать любые разбирательства в государственных судах Великобритании по спорам в связи с этой банковской гарантией "в нарушение исключительной компетенции российских судов". Это ограничение распространяется и на разбирательство в Высоком суде правосудия Англии и Уэльса по иску Commerzbank Aktiengesellschaft о запрете ООО "Русхимальянс" судиться с банком в России.
Арбитражный суд Петербурга определил взыскать с Commerzbank Aktiengesellschaft в пользу ООО "Русхимальянс" около 94,9 миллиона евро по курсу на день уплаты, если любой из установленных запретов будет нарушен.
"Русхимальянс" реализует в районе Усть-Луги проект газоперерабатывающего комплекса (ГПК) в составе комплекса по переработке этансодержащего газа. Одним из подрядчиков строительства ГПК выступила немецкая инжиниринговая компания Linde. В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ по контракту в связи с санкциями ЕС, а "Русхимальянс" сообщил подрядчику о расторжении контракта. Гарантия Commerzbank обеспечивала обязательства Linde.
%Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
Unicredit сможет увеличить долю в немецком Commerzbank
14 апреля, 13:43
 
ОбществоСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРФЛенинградская областьРусхимальянсCommerzbankLinde
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала