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Суд оштрафовал Telegram на 7 миллионов рублей

Суд оштрафовал Telegram на 7 миллионов рублей - 09.07.2025, ПРАЙМ

Суд оштрафовал Telegram на 7 миллионов рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 7 миллионов рублей за повторное нарушение закона о самоконтроле, сообщили РИА Новости в суде. | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T13:00+0300

2025-07-09T13:00+0300

2025-07-09T13:00+0300

общество

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 7 миллионов рублей за повторное нарушение закона о самоконтроле, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 13.50 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 7 миллионов рублей", - сказали в суде. Как напоминал Роскомнадзор, с февраля 2021 года действует закон о самоконтроле социальных сетей. В соответствии с ним интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию, иметь форму обратной связи для жалоб пользователей на размещение такого контента и ежегодно публиковать отчет о результатах проделанной в этом направлении работы.

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