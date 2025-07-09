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Финскую компанию заподозрили в вывозе в Россию подсанкционных товаров
Финскую компанию заподозрили в вывозе в Россию подсанкционных товаров - 09.07.2025, ПРАЙМ
Финскую компанию заподозрили в вывозе в Россию подсанкционных товаров
Финская компания грузоперевозок подозревается в вывозе в Россию подсанкционных товаров на 300 тысяч евро в 2022-2025 годах, утверждает таможня Финляндии. | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T12:14+0300
2025-07-09T12:14+0300
2025-07-09T12:14+0300
экономика
общество
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Финская компания грузоперевозок подозревается в вывозе в Россию подсанкционных товаров на 300 тысяч евро в 2022-2025 годах, утверждает таможня Финляндии. "Таможня расследует уголовное дело, в рамках которого транспортно-экспедиционная компания, расположенная в столичном регионе Хельсинки, подозревается в поставках в Россию в период с 2022 по 2025 год продукции, подпадающей под санкции", - утверждается в сообщении таможни, опубликованном в среду. По данным таможни, стоимость товаров составляет около 300 тысяч евро. В сообщении утверждается, что компания якобы поставляла в Россию товары двойного назначения, в частности, подшипники и двигатели промышленного назначения, через третьи страны, а также якобы пыталась поставить их напрямую без экспортного разрешения. По делу проходит живущий в Финляндии руководитель компании, который, как утверждает таможня, родился в СССР. После завершения предварительного расследования дело будет передано в прокуратуру, уточняет таможня.
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общество , финляндия, хельсинки
Экономика, Общество , ФИНЛЯНДИЯ, Хельсинки
Финскую компанию заподозрили в вывозе в Россию подсанкционных товаров
Финскую компанию заподозрили в вывозе в РФ подсанкционных товаров на 300 тыс евро
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Финская компания грузоперевозок подозревается в вывозе в Россию подсанкционных товаров на 300 тысяч евро в 2022-2025 годах, утверждает таможня Финляндии.
"Таможня расследует уголовное дело, в рамках которого транспортно-экспедиционная компания, расположенная в столичном регионе Хельсинки, подозревается в поставках в Россию в период с 2022 по 2025 год продукции, подпадающей под санкции", - утверждается в сообщении таможни, опубликованном в среду.
По данным таможни, стоимость товаров составляет около 300 тысяч евро. В сообщении утверждается, что компания якобы поставляла в Россию товары двойного назначения, в частности, подшипники и двигатели промышленного назначения, через третьи страны, а также якобы пыталась поставить их напрямую без экспортного разрешения. По делу проходит живущий в Финляндии руководитель компании, который, как утверждает таможня, родился в СССР.
После завершения предварительного расследования дело будет передано в прокуратуру, уточняет таможня.
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