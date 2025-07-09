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Трамп сообщил о новых данных по торговым партнерам

Трамп сообщил о новых данных по торговым партнерам - 09.07.2025, ПРАЙМ

Трамп сообщил о новых данных по торговым партнерам

Президент США Дональд Трамп на фоне торговых споров с зарубежными странами заявил, что в среду станут известны данные по как минимум семи торговым партнерам... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T03:20+0300

2025-07-09T03:20+0300

2025-07-09T03:20+0300

общество

сша

китай

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 9 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на фоне торговых споров с зарубежными странами заявил, что в среду станут известны данные по как минимум семи торговым партнерам страны, а затем ожидается новая информация о еще ряде государств, но не уточнил, имеется ли в виду заключение торговых соглашений. "Завтра утром мы опубликуем данные как минимум по семи странам, связанным с торговлей, а во второй половине дня - ещё по нескольким странам", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Во вторник Трамп заявил, что США продолжат отправлять письма торговым партнерам с уведомлениями о новых импортных пошлинах после того, как он продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары с 9 июля до 1 августа. Трамп добавил, что для торговых партнеров Соединенных Штатов, которые будут получат письма, не предусмотрено "никаких отсрочек". Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

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общество , сша, китай, дональд трамп