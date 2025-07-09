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"Все кончено": в США обрушились на Трампа из-за решения по Украине

"Все кончено": в США обрушились на Трампа из-за решения по Украине - 09.07.2025, ПРАЙМ

"Все кончено": в США обрушились на Трампа из-за решения по Украине

Решение Вашингтона о возобновлении поставок оружия Киеву ничего не решит, так как Украине необходимо завершить конфликт. Такое мнение на YouTube выразил... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T08:20+0300

2025-07-09T08:20+0300

2025-07-09T08:20+0300

политика

сша

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Решение Вашингтона о возобновлении поставок оружия Киеву ничего не решит, так как Украине необходимо завершить конфликт. Такое мнение на YouTube выразил американский геополитический аналитик Скотт Риттер."Зеленский не собирается проводить переговоры на условиях, которые ему не нравятся, потому что он все еще уверен, что мы его поддерживаем. Пора показать ему, что все кончено и у него нет выбора", — заметил эксперт.По словам Риттера, администрация главы Белого дома не отдает себе отчет о последствия своих действий. Ко всему прочему, все, что будет поставлено Украине, обречено на уничтожение, а пользу из этого будут извлекать другие, в том числе и Европа.Намерение создать мощную оборону против России не только нереалистично, но и не имеет никакого смысла, резюмировал аналитик.

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сша, украина, дональд трамп