https://1prime.ru/20250709/tramp-859312985.html

"Горькая потеря". На Западе объяснили смену позиции Трампа по Украине

"Горькая потеря". На Западе объяснили смену позиции Трампа по Украине - 09.07.2025, ПРАЙМ

"Горькая потеря". На Западе объяснили смену позиции Трампа по Украине

Решение Вашингтона о возобновлении поставок вооружений Киеву объясняется угрозой американским экономическим интересам из-за успехов России на фронте. Об этом... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T08:49+0300

2025-07-09T08:49+0300

2025-07-09T08:49+0300

политика

сша

украина

дональд трамп

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Решение Вашингтона о возобновлении поставок вооружений Киеву объясняется угрозой американским экономическим интересам из-за успехов России на фронте. Об этом говорится в материале издания Berliner Zeitung.Согласно изданию, слова главы Белого дома Дональда Трампа будут восприниматься в качестве реакции на текущие военно-политические события, а не как фундаментальное изменение курса в политике в отношении Украины."Если Кремль завоюет больше донбасских рудников со значительными месторождениями лития, это также станет горькой потерей для американских экономических интересов", — сказано в тексте публикации.Авторы материала также подчеркнули, что Киев настойчиво просит американских союзников ускорить и расширить поставки.

https://1prime.ru/20250709/tramp-859311451.html

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сша, украина, дональд трамп