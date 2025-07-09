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"Горькая потеря". На Западе объяснили смену позиции Трампа по Украине
"Горькая потеря". На Западе объяснили смену позиции Трампа по Украине - 09.07.2025, ПРАЙМ
"Горькая потеря". На Западе объяснили смену позиции Трампа по Украине
Решение Вашингтона о возобновлении поставок вооружений Киеву объясняется угрозой американским экономическим интересам из-за успехов России на фронте. Об этом... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T08:49+0300
2025-07-09T08:49+0300
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Решение Вашингтона о возобновлении поставок вооружений Киеву объясняется угрозой американским экономическим интересам из-за успехов России на фронте. Об этом говорится в материале издания Berliner Zeitung.Согласно изданию, слова главы Белого дома Дональда Трампа будут восприниматься в качестве реакции на текущие военно-политические события, а не как фундаментальное изменение курса в политике в отношении Украины."Если Кремль завоюет больше донбасских рудников со значительными месторождениями лития, это также станет горькой потерей для американских экономических интересов", — сказано в тексте публикации.Авторы материала также подчеркнули, что Киев настойчиво просит американских союзников ускорить и расширить поставки.
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Политика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп
"Горькая потеря". На Западе объяснили смену позиции Трампа по Украине
Berliner Zeitung: наступление России наносит вред экономическим интересам США
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ.
Решение Вашингтона о возобновлении поставок вооружений Киеву объясняется угрозой американским экономическим интересам из-за успехов России на фронте. Об этом говорится в материале издания Berliner Zeitung
.
Согласно изданию, слова главы Белого дома Дональда Трампа будут восприниматься в качестве реакции на текущие военно-политические события, а не как фундаментальное изменение курса в политике в отношении Украины.
"Если Кремль завоюет больше донбасских рудников со значительными месторождениями лития, это также станет горькой потерей для американских экономических интересов", — сказано в тексте публикации.
Авторы материала также подчеркнули, что Киев настойчиво просит американских союзников ускорить и расширить поставки.
"Все кончено": в США обрушились на Трампа из-за решения по Украине