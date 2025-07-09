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Туроператорам, работающим с дружественными странами, предоставят льготы - 09.07.2025, ПРАЙМ
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Туроператорам, работающим с дружественными странами, предоставят льготы
Туроператорам, работающим с дружественными странами, предоставят льготы - 09.07.2025, ПРАЙМ
Туроператорам, работающим с дружественными странами, предоставят льготы
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым устанавливается льготный режим для российских туроператоров,... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T18:22+0300
2025-07-09T18:22+0300
экономика
рф
белоруссия
таджикистан
госдума
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым устанавливается льготный режим для российских туроператоров, работающих с дружественными странами. Изменения вносятся в закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". Отмечается, что документ разработан в целях уточнения статуса туроператоров, формирующих туристский продукт из услуг, оказываемых на территории сопредельных государств с благоприятными условиями для пребывания российских туристов. Законом устанавливается, что перечень дружественных государств с благоприятными условиями для пребывания российских туристов будет сформирован правительством РФ. Добавляется, что в указанный перечень не войдут иностранные государства, включенные в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских юридических и физических лиц недружественные действия. Кроме того, для расчета отчислений в фонд персональной ответственности (ФПО) вводится понятие "общая цена туристского продукта в сфере выездного туризма", под которым следует понимать величину, полученную путем суммирования общих цен туристского продукта, указанных в договорах о реализации туристского продукта в сфере выездного туризма, заключенных туроператором и турагентами по поручению туроператора. Законом предусматривается, что туроператоры, осуществляющие деятельность только в сфере выездного туризма, обязаны сформировать фонд персональной ответственности в размере не менее 7% от общей стоимости туров за предыдущий год. Отмечается, что взносы в фонд уплачиваются ежеквартально (1% от стоимости проданных туров), а при резком росте продаж в первом квартале - сразу 1% от текущего объема. Добавляется, что для туроператора, осуществляющего деятельность одновременно в сфере выездного, въездного и внутреннего туризма, а также сформировавшего ФПО в указанном максимальном размере, не требуется финансовое обеспечение ответственности туроператора. Туроператоры, организующие поездки исключительно в сопредельные государства, вправе не учитывать общую цену реализованного им туристского продукта. Также закрепляется норма о запрете для таких туроператоров на реализацию комплексного турпродукта в страны, которые не являются сопредельными. Нарушение данной нормы повлечет исключение из реестра туроператоров и даст невозможность в дальнейшем осуществлять туроператорскую деятельность. Как ранее сообщала РИА Новости один из авторов законопроекта, зампред комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко, документ направлен на облегчение работы туроператоров, работающих с дружественными странами, в первую очередь СНГ. "Сейчас растет запрос на посещение стран СНГ – это, в первую очередь, Белоруссия, Таджикистан, Узбекистан. Получается, что наши туроператоры, которые работают на этих направлениях, они работают по тем же условиям, что и на дальнем зарубежье, хотя риски гораздо ниже. Для них устанавливается льготный режим", - отмечала она. Парламентарий добавляла, что льготным режимом будут предусмотрены снижения по банковской гарантии, снижение резервных сумм, которые должны иметь туроператоры, страховки, а также будет снижен резервный фонд для помощи пострадавшим туристам. Предусматривается, что закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.
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рф, белоруссия, таджикистан, госдума, снг
Экономика, РФ, БЕЛОРУССИЯ, ТАДЖИКИСТАН, Госдума, СНГ
18:22 09.07.2025
 
Туроператорам, работающим с дружественными странами, предоставят льготы

ГД утвердила льготный режим для туроператоров, работающих с дружественными странами

© Фото : Unsplash/Florian WehdeВид на Доху, Катар
Вид на Доху, Катар - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© Фото : Unsplash/Florian Wehde
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым устанавливается льготный режим для российских туроператоров, работающих с дружественными странами.
Изменения вносятся в закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". Отмечается, что документ разработан в целях уточнения статуса туроператоров, формирующих туристский продукт из услуг, оказываемых на территории сопредельных государств с благоприятными условиями для пребывания российских туристов.
Законом устанавливается, что перечень дружественных государств с благоприятными условиями для пребывания российских туристов будет сформирован правительством РФ. Добавляется, что в указанный перечень не войдут иностранные государства, включенные в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских юридических и физических лиц недружественные действия.
Кроме того, для расчета отчислений в фонд персональной ответственности (ФПО) вводится понятие "общая цена туристского продукта в сфере выездного туризма", под которым следует понимать величину, полученную путем суммирования общих цен туристского продукта, указанных в договорах о реализации туристского продукта в сфере выездного туризма, заключенных туроператором и турагентами по поручению туроператора.
Законом предусматривается, что туроператоры, осуществляющие деятельность только в сфере выездного туризма, обязаны сформировать фонд персональной ответственности в размере не менее 7% от общей стоимости туров за предыдущий год. Отмечается, что взносы в фонд уплачиваются ежеквартально (1% от стоимости проданных туров), а при резком росте продаж в первом квартале - сразу 1% от текущего объема.
Добавляется, что для туроператора, осуществляющего деятельность одновременно в сфере выездного, въездного и внутреннего туризма, а также сформировавшего ФПО в указанном максимальном размере, не требуется финансовое обеспечение ответственности туроператора.
Туроператоры, организующие поездки исключительно в сопредельные государства, вправе не учитывать общую цену реализованного им туристского продукта. Также закрепляется норма о запрете для таких туроператоров на реализацию комплексного турпродукта в страны, которые не являются сопредельными. Нарушение данной нормы повлечет исключение из реестра туроператоров и даст невозможность в дальнейшем осуществлять туроператорскую деятельность.
Как ранее сообщала РИА Новости один из авторов законопроекта, зампред комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко, документ направлен на облегчение работы туроператоров, работающих с дружественными странами, в первую очередь СНГ.
"Сейчас растет запрос на посещение стран СНГ – это, в первую очередь, Белоруссия, Таджикистан, Узбекистан. Получается, что наши туроператоры, которые работают на этих направлениях, они работают по тем же условиям, что и на дальнем зарубежье, хотя риски гораздо ниже. Для них устанавливается льготный режим", - отмечала она.
Парламентарий добавляла, что льготным режимом будут предусмотрены снижения по банковской гарантии, снижение резервных сумм, которые должны иметь туроператоры, страховки, а также будет снижен резервный фонд для помощи пострадавшим туристам.
Предусматривается, что закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.
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