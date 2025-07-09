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СК возбудил дела после атак ВСУ по Курску и Рыльску - 09.07.2025, ПРАЙМ
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СК возбудил дела после атак ВСУ по Курску и Рыльску
СК возбудил дела после атак ВСУ по Курску и Рыльску - 09.07.2025, ПРАЙМ
СК возбудил дела после атак ВСУ по Курску и Рыльску
Российские следователи возбудили уголовные дела из-за удара ВСУ по городскому пляжу в Курске и по Рыльской центральной районной больнице, сообщила официальный... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T11:29+0300
2025-07-09T11:29+0300
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Российские следователи возбудили уголовные дела из-за удара ВСУ по городскому пляжу в Курске и по Рыльской центральной районной больнице, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, вечером 8 июля военные ВСУ беспилотником атаковали городской пляж в Курске. В результате три человека погибли, еще семеро, включая 5-летнего ребенка, ранены. Также сегодня ночью украинские вооруженные формирования атаковали один из корпусов Рыльской центральной районной больницы, здания скорой помощи и компании "Агрофирма Рыльская". В результате ранения получили две женщины, существенно повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Кроме того, в Глушковском районе Курской области украинские националисты дроном атаковали придомовую территорию жилого дома в селе Карыж. В результате произошедшего ранение получил пожилой мужчина. "По всем этим фактам Главным военным следственным управлением СК России возбуждены уголовные дела о террористических актах (ст. 205 УК РФ)", - сказала Петренко. Она добавила, что военные следователи работают с очевидцами преступлений и пострадавшими мирными жителями, назначен ряд судебных экспертиз. Устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этим и другим аналогичным преступлениям в Курской области.
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общество , рф, украина, всу, ск рф
Происшествия, Общество , РФ, УКРАИНА, ВСУ, СК РФ
11:29 09.07.2025
 
СК возбудил дела после атак ВСУ по Курску и Рыльску

СК возбудил дела о теракте после атак ВСУ на пляж в Курске и больницу в Рыльске

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Российские следователи возбудили уголовные дела из-за удара ВСУ по городскому пляжу в Курске и по Рыльской центральной районной больнице, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По ее словам, вечером 8 июля военные ВСУ беспилотником атаковали городской пляж в Курске. В результате три человека погибли, еще семеро, включая 5-летнего ребенка, ранены.
Также сегодня ночью украинские вооруженные формирования атаковали один из корпусов Рыльской центральной районной больницы, здания скорой помощи и компании "Агрофирма Рыльская". В результате ранения получили две женщины, существенно повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
Кроме того, в Глушковском районе Курской области украинские националисты дроном атаковали придомовую территорию жилого дома в селе Карыж. В результате произошедшего ранение получил пожилой мужчина.
"По всем этим фактам Главным военным следственным управлением СК России возбуждены уголовные дела о террористических актах (ст. 205 УК РФ)", - сказала Петренко.
Она добавила, что военные следователи работают с очевидцами преступлений и пострадавшими мирными жителями, назначен ряд судебных экспертиз. Устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этим и другим аналогичным преступлениям в Курской области.
Автомобиль скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
ВСУ атаковали пляж в Курске, есть погибшие
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