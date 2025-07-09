https://1prime.ru/20250709/udar-859320003.html

СК возбудил дела после атак ВСУ по Курску и Рыльску

СК возбудил дела после атак ВСУ по Курску и Рыльску - 09.07.2025, ПРАЙМ

СК возбудил дела после атак ВСУ по Курску и Рыльску

Российские следователи возбудили уголовные дела из-за удара ВСУ по городскому пляжу в Курске и по Рыльской центральной районной больнице, сообщила официальный... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T11:29+0300

2025-07-09T11:29+0300

2025-07-09T11:29+0300

происшествия

общество

рф

украина

всу

ск рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854044938_39:0:2334:1291_1920x0_80_0_0_edaabdc74f9bd855dfab962eb925a633.jpg

МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Российские следователи возбудили уголовные дела из-за удара ВСУ по городскому пляжу в Курске и по Рыльской центральной районной больнице, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, вечером 8 июля военные ВСУ беспилотником атаковали городской пляж в Курске. В результате три человека погибли, еще семеро, включая 5-летнего ребенка, ранены. Также сегодня ночью украинские вооруженные формирования атаковали один из корпусов Рыльской центральной районной больницы, здания скорой помощи и компании "Агрофирма Рыльская". В результате ранения получили две женщины, существенно повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Кроме того, в Глушковском районе Курской области украинские националисты дроном атаковали придомовую территорию жилого дома в селе Карыж. В результате произошедшего ранение получил пожилой мужчина. "По всем этим фактам Главным военным следственным управлением СК России возбуждены уголовные дела о террористических актах (ст. 205 УК РФ)", - сказала Петренко. Она добавила, что военные следователи работают с очевидцами преступлений и пострадавшими мирными жителями, назначен ряд судебных экспертиз. Устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этим и другим аналогичным преступлениям в Курской области.

https://1prime.ru/20250709/kursk-859305331.html

рф

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, украина, всу, ск рф