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Украина надеется получить от ЕС до конца года еще €20,1 миллиарда помощи
Украина надеется получить от ЕС до конца года еще €20,1 миллиарда помощи - 09.07.2025, ПРАЙМ
Украина надеется получить от ЕС до конца года еще €20,1 миллиарда помощи
Украина с начала года получила от ЕС 10,5 миллиарда евро, до конца 2025 года рассчитывает привлечь еще 20,1 миллиарда евро бюджетной помощи, сообщили в среду в... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T16:48+0300
2025-07-09T16:48+0300
2025-07-09T16:48+0300
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МОСКВА, 9 июл – ПРАЙМ. Украина с начала года получила от ЕС 10,5 миллиарда евро, до конца 2025 года рассчитывает привлечь еще 20,1 миллиарда евро бюджетной помощи, сообщили в среду в министерстве финансов страны. "Бюджетная поддержка от ЕС за более чем три года достигает 52,5 миллиарда евро. Только с начала 2025 года Украина получила уже 10,5 миллиарда евро от ЕС. До конца года правительство Украины планирует привлечь еще 20,1 миллиарда евро бюджетной поддержки от ЕС. Средства направляются на покрытие потребностей госбюджета", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минфина. Агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники ранее в среду сообщало, что Евросоюз может включить в проект своего бюджета 100 миллиардов евро для помощи Украине, они, предположительно, войдут в специальный фонд. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил 7 мая, что ЕС и отдельные страны с 2022 года предоставили Украине помощь на 150 миллиардов евро. Депутат Рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что министерство финансов Украины планирует пересмотреть бюджет на 2025 год, урезав расходную часть на сотни миллиардов гривен, что позволит сократить дефицит до 9,9%.
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украина, ес, рада
Экономика, УКРАИНА, ЕС, Рада
Украина надеется получить от ЕС до конца года еще €20,1 миллиарда помощи
Минфин Украины: Киев надеется получить от ЕС до конца года еще €20,1 миллиарда помощи
МОСКВА, 9 июл – ПРАЙМ. Украина с начала года получила от ЕС 10,5 миллиарда евро, до конца 2025 года рассчитывает привлечь еще 20,1 миллиарда евро бюджетной помощи, сообщили в среду в министерстве финансов страны.
"Бюджетная поддержка от ЕС за более чем три года достигает 52,5 миллиарда евро. Только с начала 2025 года Украина получила уже 10,5 миллиарда евро от ЕС. До конца года правительство Украины планирует привлечь еще 20,1 миллиарда евро бюджетной поддержки от ЕС. Средства направляются на покрытие потребностей госбюджета", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минфина.
Агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники ранее в среду сообщало, что Евросоюз может включить в проект своего бюджета 100 миллиардов евро для помощи Украине, они, предположительно, войдут в специальный фонд.
Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил 7 мая, что ЕС и отдельные страны с 2022 года предоставили Украине помощь на 150 миллиардов евро.
Депутат Рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что министерство финансов Украины планирует пересмотреть бюджет на 2025 год, урезав расходную часть на сотни миллиардов гривен, что позволит сократить дефицит до 9,9%.
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