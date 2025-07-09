https://1prime.ru/20250709/uragan-859343500.html

По Подмосковью прошел ураган

По Подмосковью прошел ураган - 09.07.2025, ПРАЙМ

По Подмосковью прошел ураган

Ураган зафиксировали в Подмосковье в среду, это был самый максимальный - 12-балльный - шторм с усилением ветра до 33 метров в секунду, сообщил РИА Новости... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T22:30+0300

2025-07-09T22:30+0300

2025-07-09T22:30+0300

происшествия

московская область

аэропорт шереметьево

погода

ураган

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Ураган зафиксировали в Подмосковье в среду, это был самый максимальный - 12-балльный - шторм с усилением ветра до 33 метров в секунду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В аэропорту "Шереметьево" в период с 17.16 до 17.25 часов ветер достигал ураганных значений: 33 метра в секунду. По шкале Бофорта, это самый максимальный - 12-балльный - шторм", - рассказал агентству Тишковец.

https://1prime.ru/20250704/uragan-859194484.html

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московская область, аэропорт шереметьево, погода, ураган