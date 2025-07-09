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Узбекистан ратифицировал изменения в договоре СНГ о розыске лиц

Узбекистан ратифицировал изменения в договоре СНГ о розыске лиц - 09.07.2025, ПРАЙМ

Узбекистан ратифицировал изменения в договоре СНГ о розыске лиц

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о ратификации протокола о внесении изменений в Договор государств - участников СНГ о межгосударственном... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T09:33+0300

2025-07-09T09:33+0300

2025-07-09T09:33+0300

политика

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 9 июл - ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о ратификации протокола о внесении изменений в Договор государств - участников СНГ о межгосударственном розыске лиц, предусматривающих использование розыскных документов в электронном виде, сообщает министерство юстиции республики. "Принят указ президента "О ратификации международного договора". Согласно указу, утвержден протокол о внесении изменений в Договор государств - участников СНГ о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года", - говорится в сообщении размещённом в Telegram-канале минюста. Протокол был подписан 18 октября 2024 года в Москве. Протокол предусматривает возможность направления запроса о розыске подозреваемого в преступлении человека в виде копии документа в электронном виде, пояснили РИА Новости в минюсте. Запрос направляется по ведомственной электронной почте с последующим предоставлением оригинала при необходимости. В соответствии с указом Мирзиёева, МВД, Служба государственной безопасности и Генеральная прокуратура Узбекистана определены в качестве уполномоченных органов, ответственных за исполнение данного международного документа, добавили в министерстве.

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узбекистан, шавкат мирзиеев, снг, мвд