Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России снизились оптовые цены на тихоокеанскую и атлантическую сельдь - 09.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250709/varpe-859310143.html
В России снизились оптовые цены на тихоокеанскую и атлантическую сельдь
В России снизились оптовые цены на тихоокеанскую и атлантическую сельдь - 09.07.2025, ПРАЙМ
В России снизились оптовые цены на тихоокеанскую и атлантическую сельдь
Оптовые цены на тихоокеанскую и атлантическую сельдь в России снизились в первом полугодии на фоне хороших прогнозов по вылову и устойчивого спроса на... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T08:08+0300
2025-07-09T08:08+0300
экономика
китай
рф
варпэ
https://cdnn.1prime.ru/img/76289/04/762890416_0:367:4511:2904_1920x0_80_0_0_2f8ab72bf04ccd716758a814c2b012c3.jpg
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Оптовые цены на тихоокеанскую и атлантическую сельдь в России снизились в первом полугодии на фоне хороших прогнозов по вылову и устойчивого спроса на внутреннем рынке, рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. "Относительно стабильная ситуация на промысле самого массового вида сельди в стране - тихоокеанской сельди - и хорошие прогнозы по вылову атлантической сельди вкупе с устойчивым, четко прогнозируемым спросом на внутреннем рынке обеспечили снижение оптовых цен на оба вида сельди после некоторого роста в 2024 году", - сказал Зверев. Его слова приводятся в сообщении пресс-службы. По его словам, сейчас конъюнктура внутреннего рынка благоприятная: переработчики формируют высокий спрос на отечественную тихоокеанскую селедку, а рыбаки готовы полностью покрыть его, обеспечивая ценовую доступность. Это привело к практически полному импортозамещению сельди в России. В части филе речь идет практически о полном импортозамещении, импортные поставки мороженой сельди все еще идут, но последовательно снижаются, добавил он. Как объяснил Зверев, внутренний рынок - главное направление для поставок сельди. "В этом году в 1,5 раза вырос экспорт мороженой сельди в Китай - основной покупатель российской сельди: к концу мая поставки превысили 101 тысячу тонн. Отгрузки филе сельди на экспортные рынки минимальны, ее производство полностью ориентировано на внутреннюю переработку" - объяснил президент ВАРПЭ. По данным ФГБУ "Нацрыбресурсы", которые приводит ВАРПЭ, оптовые цены на тихоокеанскую сельдь в регионе вылова (ДФО) в первом полугодии 2025 года снизились на 21,3%, до 118 рублей за кг, а на атлантическую (СЗФО) - на 6,4%, до 190 рублей. Россия - мировой лидер по добыче сельди. Рыбаки РФ добывают три вида сельди: тихоокеанскую, атлантическую и балтийскую. В ВАРПЭ пояснили, что тихоокеанская - самый массовый вид, к 30 июня ее вылов достиг 266,6 тысячи тонн, практически сохранившись на уровне прошлого года. За ней следует атлантическая сельдь, активный промысел которой стартует осенью. По данным ассоциации, снижения вылова атлантической сельди в текущем году не ожидается, допустимый улов сохранился на уровне прошлого года - более 60 тысяч тонн.
https://1prime.ru/20250707/ryba-859256506.html
китай
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76289/04/762890416_210:0:4217:3005_1920x0_80_0_0_ad7fda6c2093048fa8bea51ae2105e73.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, рф, варпэ
Экономика, КИТАЙ, РФ, ВАРПЭ
08:08 09.07.2025
 
В России снизились оптовые цены на тихоокеанскую и атлантическую сельдь

ВАРПЭ: оптовые цены на тихоокеанскую и атлантическую сельдь снизились

© fotolia.com / S.KülcüТорговля рыбой
Торговля рыбой - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© fotolia.com / S.Külcü
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Оптовые цены на тихоокеанскую и атлантическую сельдь в России снизились в первом полугодии на фоне хороших прогнозов по вылову и устойчивого спроса на внутреннем рынке, рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
"Относительно стабильная ситуация на промысле самого массового вида сельди в стране - тихоокеанской сельди - и хорошие прогнозы по вылову атлантической сельди вкупе с устойчивым, четко прогнозируемым спросом на внутреннем рынке обеспечили снижение оптовых цен на оба вида сельди после некоторого роста в 2024 году", - сказал Зверев. Его слова приводятся в сообщении пресс-службы.
По его словам, сейчас конъюнктура внутреннего рынка благоприятная: переработчики формируют высокий спрос на отечественную тихоокеанскую селедку, а рыбаки готовы полностью покрыть его, обеспечивая ценовую доступность. Это привело к практически полному импортозамещению сельди в России. В части филе речь идет практически о полном импортозамещении, импортные поставки мороженой сельди все еще идут, но последовательно снижаются, добавил он.
Как объяснил Зверев, внутренний рынок - главное направление для поставок сельди. "В этом году в 1,5 раза вырос экспорт мороженой сельди в Китай - основной покупатель российской сельди: к концу мая поставки превысили 101 тысячу тонн. Отгрузки филе сельди на экспортные рынки минимальны, ее производство полностью ориентировано на внутреннюю переработку" - объяснил президент ВАРПЭ.
По данным ФГБУ "Нацрыбресурсы", которые приводит ВАРПЭ, оптовые цены на тихоокеанскую сельдь в регионе вылова (ДФО) в первом полугодии 2025 года снизились на 21,3%, до 118 рублей за кг, а на атлантическую (СЗФО) - на 6,4%, до 190 рублей.
Россия - мировой лидер по добыче сельди. Рыбаки РФ добывают три вида сельди: тихоокеанскую, атлантическую и балтийскую. В ВАРПЭ пояснили, что тихоокеанская - самый массовый вид, к 30 июня ее вылов достиг 266,6 тысячи тонн, практически сохранившись на уровне прошлого года. За ней следует атлантическая сельдь, активный промысел которой стартует осенью. По данным ассоциации, снижения вылова атлантической сельди в текущем году не ожидается, допустимый улов сохранился на уровне прошлого года - более 60 тысяч тонн.
Продажа красной рыбы на рождественской продовольственной ярмарке во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
Россия нарастила экспорт рыбы в страны БРИКС в 1,5 раза
7 июля, 16:28
 
ЭкономикаКИТАЙРФВАРПЭ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала