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В России снизились оптовые цены на тихоокеанскую и атлантическую сельдь

В России снизились оптовые цены на тихоокеанскую и атлантическую сельдь - 09.07.2025, ПРАЙМ

В России снизились оптовые цены на тихоокеанскую и атлантическую сельдь

Оптовые цены на тихоокеанскую и атлантическую сельдь в России снизились в первом полугодии на фоне хороших прогнозов по вылову и устойчивого спроса на... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T08:08+0300

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Оптовые цены на тихоокеанскую и атлантическую сельдь в России снизились в первом полугодии на фоне хороших прогнозов по вылову и устойчивого спроса на внутреннем рынке, рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. "Относительно стабильная ситуация на промысле самого массового вида сельди в стране - тихоокеанской сельди - и хорошие прогнозы по вылову атлантической сельди вкупе с устойчивым, четко прогнозируемым спросом на внутреннем рынке обеспечили снижение оптовых цен на оба вида сельди после некоторого роста в 2024 году", - сказал Зверев. Его слова приводятся в сообщении пресс-службы. По его словам, сейчас конъюнктура внутреннего рынка благоприятная: переработчики формируют высокий спрос на отечественную тихоокеанскую селедку, а рыбаки готовы полностью покрыть его, обеспечивая ценовую доступность. Это привело к практически полному импортозамещению сельди в России. В части филе речь идет практически о полном импортозамещении, импортные поставки мороженой сельди все еще идут, но последовательно снижаются, добавил он. Как объяснил Зверев, внутренний рынок - главное направление для поставок сельди. "В этом году в 1,5 раза вырос экспорт мороженой сельди в Китай - основной покупатель российской сельди: к концу мая поставки превысили 101 тысячу тонн. Отгрузки филе сельди на экспортные рынки минимальны, ее производство полностью ориентировано на внутреннюю переработку" - объяснил президент ВАРПЭ. По данным ФГБУ "Нацрыбресурсы", которые приводит ВАРПЭ, оптовые цены на тихоокеанскую сельдь в регионе вылова (ДФО) в первом полугодии 2025 года снизились на 21,3%, до 118 рублей за кг, а на атлантическую (СЗФО) - на 6,4%, до 190 рублей. Россия - мировой лидер по добыче сельди. Рыбаки РФ добывают три вида сельди: тихоокеанскую, атлантическую и балтийскую. В ВАРПЭ пояснили, что тихоокеанская - самый массовый вид, к 30 июня ее вылов достиг 266,6 тысячи тонн, практически сохранившись на уровне прошлого года. За ней следует атлантическая сельдь, активный промысел которой стартует осенью. По данным ассоциации, снижения вылова атлантической сельди в текущем году не ожидается, допустимый улов сохранился на уровне прошлого года - более 60 тысяч тонн.

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