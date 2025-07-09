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В Вене пройдет международный семинар ОПЕК - 09.07.2025, ПРАЙМ
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В Вене пройдет международный семинар ОПЕК
В Вене пройдет международный семинар ОПЕК - 09.07.2025, ПРАЙМ
В Вене пройдет международный семинар ОПЕК
Девятый Международный семинар ОПЕК на тему "Вместе прокладывая пути: будущее глобальной энергетики" в среду начнет свою работу в Вене, на нем соберутся министры | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T00:16+0300
2025-07-09T00:16+0300
общество
вена
саудовская аравия
оаэ
опек
saudi aramco
bp
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ВЕНА, 9 июл - ПРАЙМ. Девятый Международный семинар ОПЕК на тему "Вместе прокладывая пути: будущее глобальной энергетики" в среду начнет свою работу в Вене, на нем соберутся министры энергетики разных стран, топ-менеджеры международных нефтегазовых компаний и эксперты в отрасли. Например, в мероприятии примут участие министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман, министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, министр нефти Индии Хардип Сингх Пури, глава Saudi Aramco Амин Нассер, глава BP Мюррей Окинклосс, глава Shell Ваэль Саван, глава TotalEnergies Патрик Пуянне. Не исключено участие и представителей России, но официально об этом не сообщалось. Самый первый Семинар ОПЕК под названием "Международная нефтяная и энергетическая политика стран-производителей и стран-потребителей" состоялся в 1969 году. Мероприятие в современном формате проходит регулярно с 2001 года. Семинар продлится два дня - 9-10 июля, он проходит во дворце Хофбург в Вене, Австрия. РИА Новости выступает официальным информационным партнером мероприятия.
вена
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
общество , вена, саудовская аравия, оаэ, опек, saudi aramco, bp
Общество , Вена, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОАЭ, ОПЕК, Saudi Aramco, BP
00:16 09.07.2025
 
В Вене пройдет международный семинар ОПЕК

Семинар ОПЕК "Вместе прокладывая пути: будущее глобальной энергетики" стартует в Вене

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ВЕНА, 9 июл - ПРАЙМ. Девятый Международный семинар ОПЕК на тему "Вместе прокладывая пути: будущее глобальной энергетики" в среду начнет свою работу в Вене, на нем соберутся министры энергетики разных стран, топ-менеджеры международных нефтегазовых компаний и эксперты в отрасли.
Например, в мероприятии примут участие министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман, министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, министр нефти Индии Хардип Сингх Пури, глава Saudi Aramco Амин Нассер, глава BP Мюррей Окинклосс, глава Shell Ваэль Саван, глава TotalEnergies Патрик Пуянне.
Не исключено участие и представителей России, но официально об этом не сообщалось.
Самый первый Семинар ОПЕК под названием "Международная нефтяная и энергетическая политика стран-производителей и стран-потребителей" состоялся в 1969 году. Мероприятие в современном формате проходит регулярно с 2001 года.
Семинар продлится два дня - 9-10 июля, он проходит во дворце Хофбург в Вене, Австрия. РИА Новости выступает официальным информационным партнером мероприятия.
 
ОбществоВенаСАУДОВСКАЯ АРАВИЯОАЭОПЕКSaudi AramcoBP
 
 
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