https://1prime.ru/20250709/vena-859305519.html
В Вене пройдет международный семинар ОПЕК
В Вене пройдет международный семинар ОПЕК - 09.07.2025, ПРАЙМ
В Вене пройдет международный семинар ОПЕК
Девятый Международный семинар ОПЕК на тему "Вместе прокладывая пути: будущее глобальной энергетики" в среду начнет свою работу в Вене, на нем соберутся министры | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T00:16+0300
2025-07-09T00:16+0300
2025-07-09T00:16+0300
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ВЕНА, 9 июл - ПРАЙМ. Девятый Международный семинар ОПЕК на тему "Вместе прокладывая пути: будущее глобальной энергетики" в среду начнет свою работу в Вене, на нем соберутся министры энергетики разных стран, топ-менеджеры международных нефтегазовых компаний и эксперты в отрасли.
Например, в мероприятии примут участие министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман, министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, министр нефти Индии Хардип Сингх Пури, глава Saudi Aramco Амин Нассер, глава BP Мюррей Окинклосс, глава Shell Ваэль Саван, глава TotalEnergies Патрик Пуянне.
Не исключено участие и представителей России, но официально об этом не сообщалось.
Самый первый Семинар ОПЕК под названием "Международная нефтяная и энергетическая политика стран-производителей и стран-потребителей" состоялся в 1969 году. Мероприятие в современном формате проходит регулярно с 2001 года.
Семинар продлится два дня - 9-10 июля, он проходит во дворце Хофбург в Вене, Австрия. РИА Новости выступает официальным информационным партнером мероприятия.
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общество , вена, саудовская аравия, оаэ, опек, saudi aramco, bp
Общество , Вена, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОАЭ, ОПЕК, Saudi Aramco, BP
В Вене пройдет международный семинар ОПЕК
Семинар ОПЕК "Вместе прокладывая пути: будущее глобальной энергетики" стартует в Вене
ВЕНА, 9 июл - ПРАЙМ. Девятый Международный семинар ОПЕК на тему "Вместе прокладывая пути: будущее глобальной энергетики" в среду начнет свою работу в Вене, на нем соберутся министры энергетики разных стран, топ-менеджеры международных нефтегазовых компаний и эксперты в отрасли.
Например, в мероприятии примут участие министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман, министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, министр нефти Индии Хардип Сингх Пури, глава Saudi Aramco Амин Нассер, глава BP Мюррей Окинклосс, глава Shell Ваэль Саван, глава TotalEnergies Патрик Пуянне.
Не исключено участие и представителей России, но официально об этом не сообщалось.
Самый первый Семинар ОПЕК под названием "Международная нефтяная и энергетическая политика стран-производителей и стран-потребителей" состоялся в 1969 году. Мероприятие в современном формате проходит регулярно с 2001 года.
Семинар продлится два дня - 9-10 июля, он проходит во дворце Хофбург в Вене, Австрия. РИА Новости выступает официальным информационным партнером мероприятия.