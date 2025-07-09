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"Одесса уже будет русской": на Западе раскритиковали планы НАТО по обороне
"Одесса уже будет русской": на Западе раскритиковали планы НАТО по обороне - 09.07.2025, ПРАЙМ
"Одесса уже будет русской": на Западе раскритиковали планы НАТО по обороне
Европейские страны не смогут быстро восстановить свой ВПК. Таким мнением на YouTube поделился экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T08:13+0300
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2025-07-09T08:13+0300
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Европейские страны не смогут быстро восстановить свой ВПК. Таким мнением на YouTube поделился экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо.“Мне кажется, у таких политиков, как Макрон, Мерц и другие, есть идея, что достаточно просто принять решение о создании армии и она появится. Но я не уверен, что это будет так просто”, — заметил он.По мнению эксперта, европейские темпы восстановления военно-промышленного комплекса отстают от мощностей России. Кроме того, в Европе искусственно создают угрозу, для предотвращения которой необходим сильный оборонный сектор, на который нет средств."Все эти заводы, которые планируются или уже строятся, будут простаивать, пока Одесса снова станет русской”, — резюмировал Бо.
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европа, впк
"Одесса уже будет русской": на Западе раскритиковали планы НАТО по обороне
Жак Бо: европейские страны не смогут оперативно восстановить свой ВПК
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ.
Европейские страны не смогут быстро восстановить свой ВПК. Таким мнением на YouTube
поделился экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо.
“Мне кажется, у таких политиков, как Макрон, Мерц и другие, есть идея, что достаточно просто принять решение о создании армии и она появится. Но я не уверен, что это будет так просто”, — заметил он.
По мнению эксперта, европейские темпы восстановления военно-промышленного комплекса отстают от мощностей России. Кроме того, в Европе искусственно создают угрозу, для предотвращения которой необходим сильный оборонный сектор, на который нет средств.
"Все эти заводы, которые планируются или уже строятся, будут простаивать, пока Одесса снова станет русской”, — резюмировал Бо.
НАТО протестировала в июне беспилотные суда в Балтийском море