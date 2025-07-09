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"Поражает воображение": на Западе восхитились российским ВПК

"Поражает воображение": на Западе восхитились российским ВПК - 09.07.2025, ПРАЙМ

"Поражает воображение": на Западе восхитились российским ВПК

Военно-промышленный комплекс России показывает более заметные темпы выпуска продукции по сравнению с американским. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T08:30+0300

2025-07-09T08:30+0300

2025-07-09T08:30+0300

вооружения

россия

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впк

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Военно-промышленный комплекс России показывает более заметные темпы выпуска продукции по сравнению с американским. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works сообщил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.Джонсон обратил внимание, что российская сторона сосредоточена на производстве большого количества промышленной продукции, в то время как США сегодня не в состоянии построить новый танк с нуля."Они берут старые "Абрамс" и тратят два года на ремонт одного танка. Россия же может построить новый танк Т-90 за месяц. Такая разница поражает воображение", — подчеркнул эксперт.С похожей ситуацией столкнулись и производители артиллерийских снарядов. По словам Джонсона, Россия может воевать и жевать жвачку одновременно, так как ей удалось нарастить не только выпуск оборонной продукции, но и сохранить темпы производства товаров народного потребления.

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россия, сша, впк