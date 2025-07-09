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ВВП Китая по итогам 2025 года достигнет $19,5 триллионов
ВВП Китая по итогам 2025 года достигнет $19,5 триллионов - 09.07.2025, ПРАЙМ
ВВП Китая по итогам 2025 года достигнет $19,5 триллионов
Валовой внутренний продукт Китая по итогам 2025 года, как ожидается, достигнет примерно 140 триллионов юаней (19,5 триллионов долларов), сообщил на... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T07:12+0300
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ПЕКИН, 9 июн – ПРАЙМ. Валовой внутренний продукт Китая по итогам 2025 года, как ожидается, достигнет примерно 140 триллионов юаней (19,5 триллионов долларов), сообщил на пресс-конференции в среду глава Государственного комитета по развитию и реформам КНР Чжэн Шаньцзе.
"Совокупный объем экономики последовательно превышал 110, 120 и 130 триллионов юаней, и ожидается, что в этом году он достигнет примерно 140 триллионов юаней (19,5 триллионов долларов)", - заявил Чжэн Шаньцзе.
Он отметил, что вклад Китая в рост мировой экономики остаётся на уровне около 30%, а за первые четыре года 14-й пятилетки (2021-2025 годы) средний темп роста ВВП КНР составил 5,5%.
"Можно сказать, что Китай, несмотря на столь большие размеры и объемы роста, способен поддерживать такие темпы роста, несмотря на различные риски и вызовы. Это, пожалуй, беспрецедентный случай в истории экономического развития", - подчеркнул он.
Согласно данным государственного статистического бюро Китая, ВВП страны в первом квартале вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 31,875 триллиона юаней (4,337 триллиона долларов).
Согласно официальному прогнозу, темпы роста ВВП Китая в 2025 году составят около 5%. Ранее государственное статистическое бюро КНР сообщило, что ВВП Китая по итогам 2024 года вырос на 5% в годовом выражении, составив 134,908 триллиона юаней (18,41 триллиона долларов). При этом Международный валютный фонд (МВФ) оценил рост экономики Китая в 2024 году также в 5%, ухудшил прогноз роста в 2025 и 2026 году до 4%.
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общество , китай, кнр, мвф
Общество , КИТАЙ, КНР, МВФ
ВВП Китая по итогам 2025 года достигнет $19,5 триллионов
Чжэн Шаньцзе: ВВП Китая по итогам 2025 года достигнет $19,5 триллионов
ПЕКИН, 9 июн – ПРАЙМ. Валовой внутренний продукт Китая по итогам 2025 года, как ожидается, достигнет примерно 140 триллионов юаней (19,5 триллионов долларов), сообщил на пресс-конференции в среду глава Государственного комитета по развитию и реформам КНР Чжэн Шаньцзе.
"Совокупный объем экономики последовательно превышал 110, 120 и 130 триллионов юаней, и ожидается, что в этом году он достигнет примерно 140 триллионов юаней (19,5 триллионов долларов)", - заявил Чжэн Шаньцзе.
Он отметил, что вклад Китая в рост мировой экономики остаётся на уровне около 30%, а за первые четыре года 14-й пятилетки (2021-2025 годы) средний темп роста ВВП КНР составил 5,5%.
"Можно сказать, что Китай, несмотря на столь большие размеры и объемы роста, способен поддерживать такие темпы роста, несмотря на различные риски и вызовы. Это, пожалуй, беспрецедентный случай в истории экономического развития", - подчеркнул он.
Согласно данным государственного статистического бюро Китая, ВВП страны в первом квартале вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 31,875 триллиона юаней (4,337 триллиона долларов).
Согласно официальному прогнозу, темпы роста ВВП Китая в 2025 году составят около 5%. Ранее государственное статистическое бюро КНР сообщило, что ВВП Китая по итогам 2024 года вырос на 5% в годовом выражении, составив 134,908 триллиона юаней (18,41 триллиона долларов). При этом Международный валютный фонд (МВФ) оценил рост экономики Китая в 2024 году также в 5%, ухудшил прогноз роста в 2025 и 2026 году до 4%.