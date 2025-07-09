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Гендиректор соцсети X Яккарино объявила об уходе с поста - 09.07.2025, ПРАЙМ
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Гендиректор соцсети X Яккарино объявила об уходе с поста
Гендиректор соцсети X Яккарино объявила об уходе с поста - 09.07.2025, ПРАЙМ
Гендиректор соцсети X Яккарино объявила об уходе с поста
Генеральный директор соцсети X Линда Яккарино объявила о том, что покидает свою должность. | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T18:23+0300
2025-07-09T18:46+0300
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Генеральный директор соцсети X Линда Яккарино объявила о том, что покидает свою должность. "После двух невероятных лет я решила уйти с поста генерального директора X", - написала она на своей странице. Яккарино выразила благодарность владельцу соцсети Илону Маску за то, что он "доверил ответственность за защиту свободы слова, разворот компании к лучшему и превращение X в приложение для всего". "X - это поистине цифровая городская площадь для всех голосов и самый мощный в мире культурный сигнал. Мы не смогли бы достичь этого без поддержки наших пользователей, деловых партнеров и самой инновационной команды в мире", - добавила Яккарино. X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое и произошло. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
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соцсеть x, технологии, twitter, бизнес
соцсеть X, Технологии, Twitter, Бизнес
18:23 09.07.2025 (обновлено: 18:46 09.07.2025)
 
Гендиректор соцсети X Яккарино объявила об уходе с поста

Гендиректор соцсети X Линда Яккарино объявила об уходе с поста

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСотрудник сервисной зоны магазина Xiaomi на Тверской улице в Москве осматривает смартфон. Компания Xiaomi открыла новый официальный круглосуточный магазин в Москве.
Сотрудник сервисной зоны магазина Xiaomi на Тверской улице в Москве осматривает смартфон. Компания Xiaomi открыла новый официальный круглосуточный магазин в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Генеральный директор соцсети X Линда Яккарино объявила о том, что покидает свою должность.
"После двух невероятных лет я решила уйти с поста генерального директора X", - написала она на своей странице.
Яккарино выразила благодарность владельцу соцсети Илону Маску за то, что он "доверил ответственность за защиту свободы слова, разворот компании к лучшему и превращение X в приложение для всего".
"X - это поистине цифровая городская площадь для всех голосов и самый мощный в мире культурный сигнал. Мы не смогли бы достичь этого без поддержки наших пользователей, деловых партнеров и самой инновационной команды в мире", - добавила Яккарино.
X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое и произошло. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
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