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Гендиректор соцсети X Яккарино объявила об уходе с поста

Гендиректор соцсети X Яккарино объявила об уходе с поста - 09.07.2025, ПРАЙМ

Гендиректор соцсети X Яккарино объявила об уходе с поста

Генеральный директор соцсети X Линда Яккарино объявила о том, что покидает свою должность. | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T18:23+0300

2025-07-09T18:23+0300

2025-07-09T18:46+0300

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Генеральный директор соцсети X Линда Яккарино объявила о том, что покидает свою должность. "После двух невероятных лет я решила уйти с поста генерального директора X", - написала она на своей странице. Яккарино выразила благодарность владельцу соцсети Илону Маску за то, что он "доверил ответственность за защиту свободы слова, разворот компании к лучшему и превращение X в приложение для всего". "X - это поистине цифровая городская площадь для всех голосов и самый мощный в мире культурный сигнал. Мы не смогли бы достичь этого без поддержки наших пользователей, деловых партнеров и самой инновационной команды в мире", - добавила Яккарино. X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое и произошло. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.

https://1prime.ru/20250524/mask-857891532.html

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соцсеть x, технологии, twitter, бизнес