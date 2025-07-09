https://1prime.ru/20250709/yaponiya--859314541.html

Япония примет участие в американских учениях Resolute Force Pacific

Япония примет участие в американских учениях Resolute Force Pacific - 09.07.2025, ПРАЙМ

Япония примет участие в американских учениях Resolute Force Pacific

Около 3,1 тысячи служащих и 50 самолетов воздушных сил самообороны Японии примут участие в крупномасштабных американских учениях Resolute Force Pacific, которые | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T09:35+0300

2025-07-09T09:35+0300

2025-07-09T09:35+0300

политика

мировая экономика

япония

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/76617/61/766176167_0:104:1501:948_1920x0_80_0_0_a7904956bb5ffe199cc26abf8a34af1a.jpg

ТОКИО, 9 июл - ПРАЙМ. Около 3,1 тысячи служащих и 50 самолетов воздушных сил самообороны Японии примут участие в крупномасштабных американских учениях Resolute Force Pacific, которые пройдут в различных частях японского архипелага с 9 июля по 4 августа. "Целью участия в спонсируемых ВС США учениях Resolute Force Pacific (REFORPAC) является улучшение эксплуатационных навыков и взаимодействия", - отмечается в пресс-релизе командования воздушными силами самообороны Японии. В частности, в учениях примут около 3,1 тысячи человек личного состава и 50 самолетов. Всего, по данным японской газеты "Никкэй", с учетом американских самолетов в учениях примут участие более 300 воздушных судов. Отмечается, что учения будут состоять из пяти основных этапов: подготовка истребителей ВВС США и воздушных сил самообороны к развертыванию, обучение работам по восстановлению поврежденной взлетно-посадочной полосы, обучение медицинской эвакуации и боевая подготовка систем ПВО.

https://1prime.ru/20250709/yaponiya-859310744.html

япония

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, япония, сша