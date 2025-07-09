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Япония примет участие в американских учениях Resolute Force Pacific
Япония примет участие в американских учениях Resolute Force Pacific - 09.07.2025, ПРАЙМ
Япония примет участие в американских учениях Resolute Force Pacific
Около 3,1 тысячи служащих и 50 самолетов воздушных сил самообороны Японии примут участие в крупномасштабных американских учениях Resolute Force Pacific, которые | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T09:35+0300
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ТОКИО, 9 июл - ПРАЙМ. Около 3,1 тысячи служащих и 50 самолетов воздушных сил самообороны Японии примут участие в крупномасштабных американских учениях Resolute Force Pacific, которые пройдут в различных частях японского архипелага с 9 июля по 4 августа. "Целью участия в спонсируемых ВС США учениях Resolute Force Pacific (REFORPAC) является улучшение эксплуатационных навыков и взаимодействия", - отмечается в пресс-релизе командования воздушными силами самообороны Японии. В частности, в учениях примут около 3,1 тысячи человек личного состава и 50 самолетов. Всего, по данным японской газеты "Никкэй", с учетом американских самолетов в учениях примут участие более 300 воздушных судов. Отмечается, что учения будут состоять из пяти основных этапов: подготовка истребителей ВВС США и воздушных сил самообороны к развертыванию, обучение работам по восстановлению поврежденной взлетно-посадочной полосы, обучение медицинской эвакуации и боевая подготовка систем ПВО.
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Политика, Мировая экономика, ЯПОНИЯ, США
Япония примет участие в американских учениях Resolute Force Pacific
ВВС Японии примут участие в учениях Resolute Force Pacific с 9 июля по 4 августа
ТОКИО, 9 июл - ПРАЙМ. Около 3,1 тысячи служащих и 50 самолетов воздушных сил самообороны Японии примут участие в крупномасштабных американских учениях Resolute Force Pacific, которые пройдут в различных частях японского архипелага с 9 июля по 4 августа.
"Целью участия в спонсируемых ВС США учениях Resolute Force Pacific (REFORPAC) является улучшение эксплуатационных навыков и взаимодействия", - отмечается в пресс-релизе командования воздушными силами самообороны Японии.
В частности, в учениях примут около 3,1 тысячи человек личного состава и 50 самолетов. Всего, по данным японской газеты "Никкэй", с учетом американских самолетов в учениях примут участие более 300 воздушных судов.
Отмечается, что учения будут состоять из пяти основных этапов: подготовка истребителей ВВС США и воздушных сил самообороны к развертыванию, обучение работам по восстановлению поврежденной взлетно-посадочной полосы, обучение медицинской эвакуации и боевая подготовка систем ПВО.
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