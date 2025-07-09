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Японии предрекли сокращение ВВП из-за тарифов США

Японии предрекли сокращение ВВП из-за тарифов США - 09.07.2025, ПРАЙМ

Японии предрекли сокращение ВВП из-за тарифов США

Совокупность вводимых США тарифов, включая так называемые взаимные пошлины и пошлины на сталь, алюминий и автомобили, произведенные вне американской территории, | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T08:10+0300

2025-07-09T08:10+0300

2025-07-09T08:10+0300

экономика

мировая экономика

япония

сша

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дональд трамп

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ТОКИО, 9 июл – ПРАЙМ. Совокупность вводимых США тарифов, включая так называемые взаимные пошлины и пошлины на сталь, алюминий и автомобили, произведенные вне американской территории, может привести к сокращению реального ВВП Японии на 1,3% в 2025 году и на 3,7% к 2030 году, говорится в прогнозе Daiwa Institute of Research. Daiwa Institute of Research занимается исследованиям в сфере экономики, консультированием и разработкой системных решений. Институт также предоставляет прогнозы по экономике Японии на ежемесячной, ежеквартальной и среднесрочной основе. "Президент США Дональд Трамп направил правительству Японии письмо, в котором было объявлено, что ставка взаимного тарифа с Японией будет установлена на уровне 25%. В результате этого реальный ВВП Японии, по оценкам, в краткосрочной перспективе (к концу 2025 года) снизится на 0,8%, а в среднесрочной перспективе (к концу 2029 года) - на 1,9%. Если также учитывать тарифные меры, отличные от взаимных тарифов, то в целом это может привести к снижению реального ВВП на 1,3% в краткосрочной перспективе и на 3,7% в среднесрочной перспективе", - говорится в прогнозе. Ранее Трамп сообщил, что с 1 августа США вводят единый тариф в 25% на все товары японского и южнокорейского происхождения, ввозимые на американский рынок. Он назвал устойчивый торговый дисбаланс с Японией и Южной Кореей "угрозой для экономики и национальной безопасности США". При этом американский президент во вторник своим указом продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары с 9 июля до 1 августа 2025 года. До этого Япония подпала под 50-процентные пошлины на сталь и алюминий (введенные 4 июня) и 25-процентные - на автомобили, произведенные не в США (3 апреля). В свою очередь премьер-министр Японии Сигэру Исиба назвал заявление Трампа о введении импортных пошлин на японские товары "прискорбным", но выразил намерение продолжать работу над достижением соглашения. Вместе с этим Исиба вновь подчеркнул, что он не намерен идти на "легкий компромисс" и будет защищать национальные интересы Японии. А министр по делам восстановления экономики Рёсэй Акадзава, который представляет Японию на переговорах с США по тарифам, заявил, что без договоренности по автомобильной промышленности не будет и общего соглашения.

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япония

сша

южная корея

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мировая экономика, япония, сша, южная корея, дональд трамп