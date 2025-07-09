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Юань снижается к рублю на Мосбирже в среду, обновляя минимум за месяц

Юань снижается к рублю на Мосбирже в среду, обновляя минимум за месяц - 09.07.2025, ПРАЙМ

Юань снижается к рублю на Мосбирже в среду, обновляя минимум за месяц

Курс рубля в среду растет, курс китайской валюты обновляет минимумы за месяц, следует из данных Московской биржи. | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T17:56+0300

2025-07-09T17:56+0300

2025-07-09T17:56+0300

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в среду растет, курс китайской валюты обновляет минимумы за месяц, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.47 мск снижался на 3 копейки (-0,3%), до 10,82 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,79-10,88 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,17 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,225 против 7,18 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,6%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 77,76 рубля. РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ Юань на Мосбирже в среду немного снижается к уровню предыдущего закрытия. Курс обновляет минимум за месяц – ниже уровня 10,8 рубля за юань, несмотря на рост геополитических рисков. "Фактор геополитики, как и сырьевой, непосредственно влияет на рубль лишь с лагом в несколько месяцев, когда изменения санкционного режима сказываются на платежном балансе страны. В то же время на российском валютном рынке по-прежнему слишком мало инвесторов и спекулянтов, которые ранее в моменте закладывали в курс рубля ожидания подобных событий", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз", комментируя будущие действия в отношении Москвы. Трамп также отметил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект и отметил, что он является "опционным". Юаневая ставка денежного рынка остается на уровне -0,03% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже, как и на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.50 мск снижалась на 0,3%, до 70 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – стабилен около 97,5 пункта. ПРОГНОЗЫ На фоне высоких экспортных поступлений и ограниченного импорта рубль растет, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Спрос на валюту все такой же низкий, особенно с учетом дорогого кредитования для бизнеса. Геополитический фон сглажен, присутствуют риски, но конкретики нет. Внебиржевой курс доллара пока сохранится в диапазоне 77,8-79 рубля, евро - 91-93 рубля", - оценивает он. Баланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением находится при сохранении курса в рамках месячного диапазона консолидации 10,78–11,08 рубля за юань на Мосбирже, полагает Бабин из "БКС Мир инвестиций".

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сша, рф, москва, дональд трамп, дмитрий бабин, "бкс мир инвестиций", ук альфа-капитал