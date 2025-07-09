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Курс юаня к рублю переходит к снижению в первые часы торгов среды - 09.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250709/yuan-859321025.html
Курс юаня к рублю переходит к снижению в первые часы торгов среды
Курс юаня к рублю переходит к снижению в первые часы торгов среды - 09.07.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю переходит к снижению в первые часы торгов среды
Курс юаня к рублю в первые часы торгов среды переходит к снижению, следует из данных Московской биржи. | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T11:48+0300
2025-07-09T11:48+0300
экономика
псб
юань
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов среды переходит к снижению, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.42 мск снижается на 2 копейки, до 10,84 рубля. В начале торгов он демонстрировал рост на 1 копейку. "Рубль продолжает оставаться около локальных максимумов. Вероятно, сейчас мы видим усиленный приток валюты в страну - это ряд экспортеров продает валюту для выплаты дивидендов. При этом спрос на нее со стороны импорта очень слабый", - сказал Алексей Антонов из "Алор брокер". "Сегодня на старте торгов не ожидаем существенного смещения позиций рубля. Несмотря на ухудшение геополитического фона, национальная валюта продолжит получать поддержку со стороны спроса на рублевые активы, что, как минимум, сдержит ее ослабление. Дополнительным фактором поддержки для рубля может стать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent пытается преодолеть сопротивление на уровне 70 долларов за баррель", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. В результате сегодня пара юань-рубль продолжит движение в нижней половине диапазона 10,8-11,3 рубля, заключил эксперт.
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псб, юань
Экономика, ПСБ, юань
11:48 09.07.2025
 
Курс юаня к рублю переходит к снижению в первые часы торгов среды

Курс юаня к рублю в первые часы торгов среды переходит к снижению

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов среды переходит к снижению, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.42 мск снижается на 2 копейки, до 10,84 рубля. В начале торгов он демонстрировал рост на 1 копейку.
"Рубль продолжает оставаться около локальных максимумов. Вероятно, сейчас мы видим усиленный приток валюты в страну - это ряд экспортеров продает валюту для выплаты дивидендов. При этом спрос на нее со стороны импорта очень слабый", - сказал Алексей Антонов из "Алор брокер".
"Сегодня на старте торгов не ожидаем существенного смещения позиций рубля. Несмотря на ухудшение геополитического фона, национальная валюта продолжит получать поддержку со стороны спроса на рублевые активы, что, как минимум, сдержит ее ослабление. Дополнительным фактором поддержки для рубля может стать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent пытается преодолеть сопротивление на уровне 70 долларов за баррель", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ.
В результате сегодня пара юань-рубль продолжит движение в нижней половине диапазона 10,8-11,3 рубля, заключил эксперт.
Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
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11:02
 
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