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Курс юаня к рублю переходит к снижению в первые часы торгов среды

Курс юаня к рублю переходит к снижению в первые часы торгов среды - 09.07.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю переходит к снижению в первые часы торгов среды

Курс юаня к рублю в первые часы торгов среды переходит к снижению, следует из данных Московской биржи. | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T11:48+0300

2025-07-09T11:48+0300

2025-07-09T11:48+0300

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов среды переходит к снижению, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.42 мск снижается на 2 копейки, до 10,84 рубля. В начале торгов он демонстрировал рост на 1 копейку. "Рубль продолжает оставаться около локальных максимумов. Вероятно, сейчас мы видим усиленный приток валюты в страну - это ряд экспортеров продает валюту для выплаты дивидендов. При этом спрос на нее со стороны импорта очень слабый", - сказал Алексей Антонов из "Алор брокер". "Сегодня на старте торгов не ожидаем существенного смещения позиций рубля. Несмотря на ухудшение геополитического фона, национальная валюта продолжит получать поддержку со стороны спроса на рублевые активы, что, как минимум, сдержит ее ослабление. Дополнительным фактором поддержки для рубля может стать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent пытается преодолеть сопротивление на уровне 70 долларов за баррель", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. В результате сегодня пара юань-рубль продолжит движение в нижней половине диапазона 10,8-11,3 рубля, заключил эксперт.

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