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Юань немного снизился к рублю на Московской бирже в среду
Юань немного снизился к рублю на Московской бирже в среду - 09.07.2025, ПРАЙМ
Юань немного снизился к рублю на Московской бирже в среду
Курс рубля в среду немного повысился, курс китайской валюты в ходе торгов обновил минимум за месяц, следует из данных Московской биржи. | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T21:19+0300
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в среду немного повысился, курс китайской валюты в ходе торгов обновил минимум за месяц, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 2 копейки, до 10,84 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 10,79-10,88 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,53 рубля. Рубль на подъеме Юань на Мосбирже в среду торговался преимущественно в минусе против рубля. Курс обновил во второй половине сессии минимум за месяц – ниже уровня 10,8 рубля за юань, несмотря на рост геополитических рисков. Однако к закрытию торгов он отошел немного вверх от локального минимума. "Рубль укрепился несмотря на ухудшение внешнего геополитического фона. Российской валюте благоволят фактор жесткой ДКП, слабость импорта, продажи валюты в рамках бюджетного правила, которые в июле оказались на треть выше, чем в предыдущий месячный период", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 21.04 мск повышалась на 0,2%, до 70,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,1%, до 97,6 пункта. Прогнозы Негативные геополитические новости пока не оказали заметное давление на российский валютный рынок, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В целом у курса остается потенциал вернуться в диапазон 10,85-11,00 рубля за юань", - считает он. В краткосрочном плане значимых курсовых изменений не ожидается, прогноз по юаню – 10,75-10,95 рубля, по доллару 78-79 рублей, говорит Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
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общество , сша, "бкс мир инвестиций"
Экономика, Общество , США, "БКС Мир инвестиций"
Юань немного снизился к рублю на Московской бирже в среду
Курс юаня на Мосбирже опустился до 10,84 рубля
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в среду немного повысился, курс китайской валюты в ходе торгов обновил минимум за месяц, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 2 копейки, до 10,84 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 10,79-10,88 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,53 рубля.
Юань на Мосбирже в среду торговался преимущественно в минусе против рубля. Курс обновил во второй половине сессии минимум за месяц – ниже уровня 10,8 рубля за юань, несмотря на рост геополитических рисков. Однако к закрытию торгов он отошел немного вверх от локального минимума.
"Рубль укрепился несмотря на ухудшение внешнего геополитического фона. Российской валюте благоволят фактор жесткой ДКП, слабость импорта, продажи валюты в рамках бюджетного правила, которые в июле оказались на треть выше, чем в предыдущий месячный период", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 21.04 мск повышалась на 0,2%, до 70,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,1%, до 97,6 пункта.
Негативные геополитические новости пока не оказали заметное давление на российский валютный рынок, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В целом у курса остается потенциал вернуться в диапазон 10,85-11,00 рубля за юань", - считает он.
В краткосрочном плане значимых курсовых изменений не ожидается, прогноз по юаню – 10,75-10,95 рубля, по доллару 78-79 рублей, говорит Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
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