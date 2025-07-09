https://1prime.ru/20250709/zakharova-859320193.html

Захарова назвала удары ВСУ по пляжу в Курске терактом

Захарова назвала удары ВСУ по пляжу в Курске терактом - 09.07.2025, ПРАЙМ

Захарова назвала удары ВСУ по пляжу в Курске терактом

Удары ВСУ по территории РФ, в том числе по пляжу в Курске, где пострадали около семи человек, являются терактом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T11:30+0300

2025-07-09T11:30+0300

2025-07-09T11:30+0300

происшествия

общество

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мария захарова

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МОСКВА, 9 июл – ПРАЙМ. Удары ВСУ по территории РФ, в том числе по пляжу в Курске, где пострадали около семи человек, являются терактом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Вечером 8 июля, когда в России отмечался светлый праздник любви, семьи и верности, укронацисты с незнающей границ бесчеловечностью дважды совершили целенаправленные налеты беспилотников на пляж городской в Курске... В тот же день украинские бандеровцы нанесли удары по гражданским объектам Рыльска… Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и всем пострадавшим в этих безжалостных терактах против мирного населения нашей страны", - сказала Захарова в ходе брифинга. Представитель российского МИД обратилась к мировому сообществу с призывом решительно осудить кровавые злодеяния киевского режима. Кроме того, Захарова отметила, что западные спонсоры, которые поставляют киевскому режиму вооружение, должны понимать, что они также несут непосредственную ответственность за террор против мирного населения России.

https://1prime.ru/20250709/udar-859320003.html

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общество , рф, мария захарова, мид, всу