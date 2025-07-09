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Захарова назвала удары ВСУ по пляжу в Курске терактом - 09.07.2025, ПРАЙМ
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Захарова назвала удары ВСУ по пляжу в Курске терактом
Захарова назвала удары ВСУ по пляжу в Курске терактом - 09.07.2025, ПРАЙМ
Захарова назвала удары ВСУ по пляжу в Курске терактом
Удары ВСУ по территории РФ, в том числе по пляжу в Курске, где пострадали около семи человек, являются терактом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T11:30+0300
2025-07-09T11:30+0300
происшествия
общество
рф
мария захарова
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МОСКВА, 9 июл – ПРАЙМ. Удары ВСУ по территории РФ, в том числе по пляжу в Курске, где пострадали около семи человек, являются терактом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Вечером 8 июля, когда в России отмечался светлый праздник любви, семьи и верности, укронацисты с незнающей границ бесчеловечностью дважды совершили целенаправленные налеты беспилотников на пляж городской в Курске... В тот же день украинские бандеровцы нанесли удары по гражданским объектам Рыльска… Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и всем пострадавшим в этих безжалостных терактах против мирного населения нашей страны", - сказала Захарова в ходе брифинга. Представитель российского МИД обратилась к мировому сообществу с призывом решительно осудить кровавые злодеяния киевского режима. Кроме того, Захарова отметила, что западные спонсоры, которые поставляют киевскому режиму вооружение, должны понимать, что они также несут непосредственную ответственность за террор против мирного населения России.
https://1prime.ru/20250709/udar-859320003.html
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общество , рф, мария захарова, мид, всу
Происшествия, Общество , РФ, Мария Захарова, МИД, ВСУ
11:30 09.07.2025
 
Захарова назвала удары ВСУ по пляжу в Курске терактом

Захарова назвала удары ВСУ по территории России терактом

© РИА Новости . Евгения НовоженинаОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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МОСКВА, 9 июл – ПРАЙМ. Удары ВСУ по территории РФ, в том числе по пляжу в Курске, где пострадали около семи человек, являются терактом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вечером 8 июля, когда в России отмечался светлый праздник любви, семьи и верности, укронацисты с незнающей границ бесчеловечностью дважды совершили целенаправленные налеты беспилотников на пляж городской в Курске... В тот же день украинские бандеровцы нанесли удары по гражданским объектам Рыльска… Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и всем пострадавшим в этих безжалостных терактах против мирного населения нашей страны", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Представитель российского МИД обратилась к мировому сообществу с призывом решительно осудить кровавые злодеяния киевского режима. Кроме того, Захарова отметила, что западные спонсоры, которые поставляют киевскому режиму вооружение, должны понимать, что они также несут непосредственную ответственность за террор против мирного населения России.
Автомобиль Следственного комитета РФ - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
СК возбудил дела после атак ВСУ по Курску и Рыльску
11:29
 
ПроисшествияОбществоРФМария ЗахароваМИДВСУ
 
 
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