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Захарова предостерегла Берлин от поставок Киеву ракет Taurus - 09.07.2025, ПРАЙМ
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Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
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Захарова предостерегла Берлин от поставок Киеву ракет Taurus
Захарова предостерегла Берлин от поставок Киеву ракет Taurus - 09.07.2025, ПРАЙМ
Захарова предостерегла Берлин от поставок Киеву ракет Taurus
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц пытается оправдать поставки крылатых ракет Taurus киевскому режиму, но... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T11:55+0300
2025-07-09T11:55+0300
вооружения
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц пытается оправдать поставки крылатых ракет Taurus киевскому режиму, но Берлин не задумывается о том, что такие действия будут означать вступление ФРГ в конфликт с Россией. "Он (Мерц - ред.) пытается оправдать неизбежность, как он формулирует, поставки киевскому режиму крылатых ракет "Таурус"... Он подчеркнул, что если Берлин поставит "Таурус", то это оружие будет использоваться не немецкими военнослужащими, а украинскими... За всей этой словесной пеленой скрывается плохо закамуфлированное желание правительства Мерца также поучаствовать в нанесении удара вглубь. В том, что это будет означать непосредственное вступление ФРГ в конфликт с нашей страной, Берлин, похоже, не задумывается, а стоило бы", - сказала она в ходе брифинга.
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общество , владимир зеленский, мид рф, нато
Вооружения, Общество , Владимир Зеленский, МИД РФ, НАТО
11:55 09.07.2025
 
Захарова предостерегла Берлин от поставок Киеву ракет Taurus

Захарова: Мерц пытается оправдать поставки Киеву крылатых ракет Taurus

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц пытается оправдать поставки крылатых ракет Taurus киевскому режиму, но Берлин не задумывается о том, что такие действия будут означать вступление ФРГ в конфликт с Россией.
"Он (Мерц - ред.) пытается оправдать неизбежность, как он формулирует, поставки киевскому режиму крылатых ракет "Таурус"... Он подчеркнул, что если Берлин поставит "Таурус", то это оружие будет использоваться не немецкими военнослужащими, а украинскими... За всей этой словесной пеленой скрывается плохо закамуфлированное желание правительства Мерца также поучаствовать в нанесении удара вглубь. В том, что это будет означать непосредственное вступление ФРГ в конфликт с нашей страной, Берлин, похоже, не задумывается, а стоило бы", - сказала она в ходе брифинга.
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