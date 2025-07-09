https://1prime.ru/20250709/zakharova-859321395.html

Захарова предостерегла Берлин от поставок Киеву ракет Taurus

Захарова предостерегла Берлин от поставок Киеву ракет Taurus - 09.07.2025, ПРАЙМ

Захарова предостерегла Берлин от поставок Киеву ракет Taurus

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц пытается оправдать поставки крылатых ракет Taurus киевскому режиму, но... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T11:55+0300

2025-07-09T11:55+0300

2025-07-09T11:55+0300

вооружения

общество

владимир зеленский

мид рф

нато

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц пытается оправдать поставки крылатых ракет Taurus киевскому режиму, но Берлин не задумывается о том, что такие действия будут означать вступление ФРГ в конфликт с Россией. "Он (Мерц - ред.) пытается оправдать неизбежность, как он формулирует, поставки киевскому режиму крылатых ракет "Таурус"... Он подчеркнул, что если Берлин поставит "Таурус", то это оружие будет использоваться не немецкими военнослужащими, а украинскими... За всей этой словесной пеленой скрывается плохо закамуфлированное желание правительства Мерца также поучаствовать в нанесении удара вглубь. В том, что это будет означать непосредственное вступление ФРГ в конфликт с нашей страной, Берлин, похоже, не задумывается, а стоило бы", - сказала она в ходе брифинга.

https://1prime.ru/20250612/taurus-858447765.html

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общество , владимир зеленский, мид рф, нато