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Россия следит за действиями США в торговой политике, заявила Захарова

Россия следит за действиями США в торговой политике, заявила Захарова - 09.07.2025, ПРАЙМ

Россия следит за действиями США в торговой политике, заявила Захарова

Москва внимательно следит за действиями США в рамках торговой политики, в том числе возможным введением торговых пошлин, заявила официальный представитель МИД... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T12:56+0300

2025-07-09T12:56+0300

2025-07-09T12:56+0300

экономика

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Москва внимательно следит за действиями США в рамках торговой политики, в том числе возможным введением торговых пошлин, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы внимательно следим за действиями США в рамках их торговой политики, включая введение новых пошлин в отношении целого ряда государств, в частности, наших партнеров по БРИКС. Подобная риторика в очередной раз подтверждает, что Соединенные Штаты Америки продолжают использовать торгово-экономические инструменты, будь то нелегитимные санкции, будь то тарифы - все что угодно, как элемент политического давления, прикрываясь лозунгами о, как они говорят, честной конкуренции, национальной безопасности", - сказала Захарова на брифинге. Она отметила, что такая линия США ведет и к разрушению сложившейся архитектуры международного экономического сотрудничества, и грубо нарушает правила ВТО, и принципы свободной торговли, на которых сам Вашингтон еще недавно настаивал как на универсальной истине.

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общество , сша, вашингтон, мария захарова, вто