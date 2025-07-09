https://1prime.ru/20250709/zakharova-859325052.html
Поставки Киеву ракет для ПВО не отразятся на задачах СВО, заявили в МИД
Поставки Киеву ракет для ПВО не отразятся на задачах СВО, заявили в МИД - 09.07.2025, ПРАЙМ
Поставки Киеву ракет для ПВО не отразятся на задачах СВО, заявили в МИД
Поставки новых партий ракет для европейской системы ПВО IRIS-T SL Киеву не отразятся на задачах и целях специальной военной операции, заявила официальный... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T13:07+0300
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Поставки новых партий ракет для европейской системы ПВО IRIS-T SL Киеву не отразятся на задачах и целях специальной военной операции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Эти поставки, эти решения прикрываются словами о том, что они должны помочь отстоять некую украинскую независимость, самостоятельность, при том, что сами же ее и растоптали... На целях и задачах специальной военной операции подобные решения не отразятся, они лишь только укрепят наше понимание и обоснованность целей и задач СВО по демилитаризации и денацификации Украины", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос про запрос Киева о поставках управляемых ракет для системы ПВо IRIS-T SL и IRIS-T SLS. Захарова отметила, что в данном контексте удивляет тот факт, что сложившаяся военно-политическая ситуация в Европе все больше напоминает рецидивы реваншизма кайзеровской, а затем и гитлеровской Германии, которые привели в конечном итоге к двум мировым войнам.
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общество , киев, европа, германия, мария захарова, мид рф
Вооружения, Общество , Киев, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, Мария Захарова, МИД РФ
Поставки Киеву ракет для ПВО не отразятся на задачах СВО, заявили в МИД
Захарова: поставки Киеву ракет IRIS-T SL не отразятся на задачах СВО
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Поставки новых партий ракет для европейской системы ПВО IRIS-T SL Киеву не отразятся на задачах и целях специальной военной операции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Эти поставки, эти решения прикрываются словами о том, что они должны помочь отстоять некую украинскую независимость, самостоятельность, при том, что сами же ее и растоптали... На целях и задачах специальной военной операции подобные решения не отразятся, они лишь только укрепят наше понимание и обоснованность целей и задач СВО по демилитаризации и денацификации Украины", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос про запрос Киева о поставках управляемых ракет для системы ПВо IRIS-T SL и IRIS-T SLS.
Захарова отметила, что в данном контексте удивляет тот факт, что сложившаяся военно-политическая ситуация в Европе все больше напоминает рецидивы реваншизма кайзеровской, а затем и гитлеровской Германии, которые привели в конечном итоге к двум мировым войнам.
Кремль ожидает продолжения диалога между делегациями России и Украины