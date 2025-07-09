https://1prime.ru/20250709/zakharova-859326647.html

МИД: Россия находится в контакте с Азербайджаном по теме задержания россиян

МИД: Россия находится в контакте с Азербайджаном по теме задержания россиян - 09.07.2025, ПРАЙМ

МИД: Россия находится в контакте с Азербайджаном по теме задержания россиян

Россия находится в контакте с азербайджанской стороной по теме задержания российских граждан, в том числе по линии правоохранительных органов, заявила... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T13:52+0300

2025-07-09T13:52+0300

2025-07-09T13:52+0300

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Россия находится в контакте с азербайджанской стороной по теме задержания российских граждан, в том числе по линии правоохранительных органов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы поддерживаем контакты с азербайджанской стороной на этот счет, в том числе по линии правоохранительных органов. Убеждены, что все возникающие вопросы необходимо решать в партнерском ключе с задействованием имеющихся политико-дипломатических каналов", - сказала Захарова на брифинге. Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали в агентстве Sputnik Азербайджан (входит в состав медиагруппы "Россия сегодня") семь человек, включая главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи - к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Игоря Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг. Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями.

https://1prime.ru/20250707/azerbaydzhan-859264771.html

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общество , азербайджан, баку, москва, мария захарова, дмитрий песков, sputnik, мид рф