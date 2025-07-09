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Закон о платформенной экономике могут перенести на более ранний срок

Закон о платформенной экономике могут перенести на более ранний срок - 09.07.2025, ПРАЙМ

Закон о платформенной экономике могут перенести на более ранний срок

Вступление в силу закона о платформенной экономике может быть перенесено на более ранний срок, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников. | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T15:06+0300

2025-07-09T15:06+0300

2025-07-09T15:07+0300

экономика

общество

максим решетников

вячеслав володин

госдума

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Вступление в силу закона о платформенной экономике может быть перенесено на более ранний срок, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников. Госдума ранее в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о платформенной экономике, который регулирует деятельность посреднических цифровых платформ в РФ. На подачу поправок к нему отводится пять дней. Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что правительству нужно продолжить диалог с Госдумой по законопроекту, чтобы до второго чтения обсудить вопросы и получить поддержку. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. "Мы на комитете обсуждали, и я обещал, что мы еще раз внимательно посмотрим и постараемся сократить этот срок. Сейчас, вот сегодня-завтра такая проработка в правительстве идет. Мы постараемся предложить к второму чтению более оптимальные сроки", - сказал Решетников. Он также пояснил, что с точки зрения срока вступления в силу норм законопроекта потребуется большая проработка, в первую очередь, со стороны самих платформ, в том числе в части запуска процедуры досудебного обжалования. Как отмечал Решетников, представляя проект закона в Госдуме, законопроект упрощает для бизнеса отстаивание своих прав. Поскольку решать спорные вопросы с платформами можно будет не только через суд, но и в досудебном порядке - соответствующая специальная система станет обязательной для платформ. "Видим общественный запрос на более скорое вступление в силу регулирования. При подготовке второго и третьего чтения законопроекта вопрос будет проработан с экспертным сообществом и бизнесом", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития.

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общество , максим решетников, вячеслав володин, госдума