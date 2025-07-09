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Жена Цапка через суд пыталась снять арест с трех автомобилей - 09.07.2025, ПРАЙМ
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Жена Цапка через суд пыталась снять арест с трех автомобилей
Жена Цапка через суд пыталась снять арест с трех автомобилей - 09.07.2025, ПРАЙМ
Жена Цапка через суд пыталась снять арест с трех автомобилей
Гражданская супруга покойного главаря кущевской банды Сергея Цапка через суд пыталась снять арест с трех своих автомобилей, стоимость которых на вторичном рынке | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T05:44+0300
2025-07-09T05:44+0300
общество
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москва
мвд
авто.ру
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Гражданская супруга покойного главаря кущевской банды Сергея Цапка через суд пыталась снять арест с трех своих автомобилей, стоимость которых на вторичном рынке в сумме составляет почти 2 миллиона рублей, говорится в официальных судебных документах и данных сервиса по продаже авто, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно документам, Анжела Мария Оделин Феррер обращалась в суд с иском к ГУМВД России по Ростовской области с требованием освободить имущество от ареста, а именно: автомобили Audi Q7, Audi A8 и Nissan X-Trail. На данные транспортные средства наложено ограничение - запрет на регистрационные действия. Уточняется, что данная мера была принята в рамках уголовного дела, возбуждённого в 2010 году, в том числе, в отношении Цапка. Из документов следует, что ограничения на имущество Феррер были наложены на основании того, что потерпевшими по уголовному делу был предъявлен иск, а следствие, по мнению истца, ошибочно полагало, что она является женой Цапка. Уточняется, что женщина не была его супругой, что "подтверждается актами гражданского состояния". Согласно документам, сторона истца также указывала, что уголовное дело, в рамках которого арестовали ее автомобили, было окончено, в отношении виновных лиц вынесен приговор, а в пользу потерпевших за счет имущества, оставшегося после смерти Цапка, ко взысканию была назначена выплата компенсации морального вреда в размере 150 миллионов рублей. "Указанная сумма уплачена, требования исполнительного документа исполнены в полном объеме. Умерший… должником не является и являться не может в виду прекращения полной процессуальной правоспособности в связи со смертью", следует из документов. Автомобили, которым более 13-15 лет, как сообщается в документах, истец хотела утилизировать либо продать. По данным сервиса Авто.ру, цены в Москве на Audi Q7 2005-2010 годов выпуска стартуют от 825 тысяч рублей, за модель Audi A8 продавцы просят от 670 тысяч рублей. Nissan X-Trail на вторичном рынке будет стоить от 460 тысяч рублей. Также в документах указано, что она в течение нескольких лет в полном объеме уплачивает налоговые платежи за находящиеся под арестом транспортные средства, но не имеет возможности реализовать свои права как собственника имущества. В документах уточняется, что суд нашел требования Феррер не подлежащими удовлетворению, поскольку их обоснованность в ходе судебного разбирательства по делу не доказана и обстоятельств, свидетельствующих о наложении ареста в рамках вышеуказанного уголовного дела в ходе его рассмотрения не установлено. Таким образом, истец не представила доказательств, подтверждающих обстоятельства, влекущие за собой снятие ареста с автомобилей, говорится в документах. Согласно документам, она обжаловала решение в апелляционном и кассационном судах, но получила отказы. Банда Цапков орудовала в Коаснодарском крае в 1990-2000-х годах. ОПГ промышляла грабежами и рэкетом. Осенью 2010 года члены банды напали на дом семьи фермера в станице Кущевской, убив 12 человек. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Главаря ОПГ Сергея Цапка приговорили к пожизненному заключению, но он скончался в июле 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
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40
общество , ростовская область, москва, мвд, авто.ру
Общество , Ростовская область, МОСКВА, МВД, Авто.ру
05:44 09.07.2025
 
Жена Цапка через суд пыталась снять арест с трех автомобилей

Супруга Цапка через суд пыталась снять арест с трех автомобилей за 2 млн руб

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Гражданская супруга покойного главаря кущевской банды Сергея Цапка через суд пыталась снять арест с трех своих автомобилей, стоимость которых на вторичном рынке в сумме составляет почти 2 миллиона рублей, говорится в официальных судебных документах и данных сервиса по продаже авто, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно документам, Анжела Мария Оделин Феррер обращалась в суд с иском к ГУМВД России по Ростовской области с требованием освободить имущество от ареста, а именно: автомобили Audi Q7, Audi A8 и Nissan X-Trail. На данные транспортные средства наложено ограничение - запрет на регистрационные действия. Уточняется, что данная мера была принята в рамках уголовного дела, возбуждённого в 2010 году, в том числе, в отношении Цапка.
Из документов следует, что ограничения на имущество Феррер были наложены на основании того, что потерпевшими по уголовному делу был предъявлен иск, а следствие, по мнению истца, ошибочно полагало, что она является женой Цапка. Уточняется, что женщина не была его супругой, что "подтверждается актами гражданского состояния".
Согласно документам, сторона истца также указывала, что уголовное дело, в рамках которого арестовали ее автомобили, было окончено, в отношении виновных лиц вынесен приговор, а в пользу потерпевших за счет имущества, оставшегося после смерти Цапка, ко взысканию была назначена выплата компенсации морального вреда в размере 150 миллионов рублей. "Указанная сумма уплачена, требования исполнительного документа исполнены в полном объеме. Умерший… должником не является и являться не может в виду прекращения полной процессуальной правоспособности в связи со смертью", следует из документов.
Автомобили, которым более 13-15 лет, как сообщается в документах, истец хотела утилизировать либо продать. По данным сервиса Авто.ру, цены в Москве на Audi Q7 2005-2010 годов выпуска стартуют от 825 тысяч рублей, за модель Audi A8 продавцы просят от 670 тысяч рублей. Nissan X-Trail на вторичном рынке будет стоить от 460 тысяч рублей.
Также в документах указано, что она в течение нескольких лет в полном объеме уплачивает налоговые платежи за находящиеся под арестом транспортные средства, но не имеет возможности реализовать свои права как собственника имущества.
В документах уточняется, что суд нашел требования Феррер не подлежащими удовлетворению, поскольку их обоснованность в ходе судебного разбирательства по делу не доказана и обстоятельств, свидетельствующих о наложении ареста в рамках вышеуказанного уголовного дела в ходе его рассмотрения не установлено. Таким образом, истец не представила доказательств, подтверждающих обстоятельства, влекущие за собой снятие ареста с автомобилей, говорится в документах.
Согласно документам, она обжаловала решение в апелляционном и кассационном судах, но получила отказы.
Банда Цапков орудовала в Коаснодарском крае в 1990-2000-х годах. ОПГ промышляла грабежами и рэкетом. Осенью 2010 года члены банды напали на дом семьи фермера в станице Кущевской, убив 12 человек. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Главаря ОПГ Сергея Цапка приговорили к пожизненному заключению, но он скончался в июле 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.
 
ОбществоРостовская областьМОСКВАМВДАвто.ру
 
 
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