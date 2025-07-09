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Производитель игрушек Лабубу хочет зарегистрировать товарный знак в России - 09.07.2025, ПРАЙМ
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Производитель игрушек Лабубу хочет зарегистрировать товарный знак в России
Производитель игрушек Лабубу хочет зарегистрировать товарный знак в России - 09.07.2025, ПРАЙМ
Производитель игрушек Лабубу хочет зарегистрировать товарный знак в России
Производитель игрушек Лабубу Pop Mart хочет зарегистрировать в России товарный знак Labubu, выяснило РИА Новости, ознакомившись с электронной базой Роспатента. | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T12:20+0300
2025-07-09T12:20+0300
роспатент
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Производитель игрушек Лабубу Pop Mart хочет зарегистрировать в России товарный знак Labubu, выяснило РИА Новости, ознакомившись с электронной базой Роспатента. Компания подала заявку 4 июля 2025 года. Помимо игрушек Pop Mar хочет производить и продавать в России под этим названием уходовую и декоративную косметику, электротехнику, сумки, одежду и ряд других товаров. Лабубу - это эльф-монстрик с зубастой улыбкой. Персонаж создан гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. Недавно Лабубу стали популярны по всему миру.
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роспатент
Роспатент
12:20 09.07.2025
 
Производитель игрушек Лабубу хочет зарегистрировать товарный знак в России

Роспатент: производитель Лабубу хочет зарегистрировать в РФ товарный знак

© РИА Новости#Сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент)
#Сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Производитель игрушек Лабубу Pop Mart хочет зарегистрировать в России товарный знак Labubu, выяснило РИА Новости, ознакомившись с электронной базой Роспатента.
Компания подала заявку 4 июля 2025 года. Помимо игрушек Pop Mar хочет производить и продавать в России под этим названием уходовую и декоративную косметику, электротехнику, сумки, одежду и ряд других товаров.
Лабубу - это эльф-монстрик с зубастой улыбкой. Персонаж создан гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. Недавно Лабубу стали популярны по всему миру.
У цифрового рубля появился логотип - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
Цены на игрушки Лабубу в России достигли почти 20 тысяч рублей
13 июня, 08:20
 
Роспатент
 
 
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