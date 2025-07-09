https://1prime.ru/20250709/znak-859322430.html

Производитель игрушек Лабубу хочет зарегистрировать товарный знак в России

Производитель игрушек Лабубу хочет зарегистрировать товарный знак в России - 09.07.2025, ПРАЙМ

Производитель игрушек Лабубу хочет зарегистрировать товарный знак в России

Производитель игрушек Лабубу Pop Mart хочет зарегистрировать в России товарный знак Labubu, выяснило РИА Новости, ознакомившись с электронной базой Роспатента. | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T12:20+0300

2025-07-09T12:20+0300

2025-07-09T12:20+0300

роспатент

https://cdnn.1prime.ru/img/82788/29/827882970_0:0:2592:1458_1920x0_80_0_0_c130cbae761953796ace86249658ee2e.jpg

МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Производитель игрушек Лабубу Pop Mart хочет зарегистрировать в России товарный знак Labubu, выяснило РИА Новости, ознакомившись с электронной базой Роспатента. Компания подала заявку 4 июля 2025 года. Помимо игрушек Pop Mar хочет производить и продавать в России под этим названием уходовую и декоративную косметику, электротехнику, сумки, одежду и ряд других товаров. Лабубу - это эльф-монстрик с зубастой улыбкой. Персонаж создан гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. Недавно Лабубу стали популярны по всему миру.

https://1prime.ru/20250613/labubu-858452550.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

роспатент