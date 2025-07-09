https://1prime.ru/20250709/znak-859322430.html
Производитель игрушек Лабубу хочет зарегистрировать товарный знак в России
Производитель игрушек Лабубу хочет зарегистрировать товарный знак в России - 09.07.2025, ПРАЙМ
Производитель игрушек Лабубу хочет зарегистрировать товарный знак в России
Производитель игрушек Лабубу Pop Mart хочет зарегистрировать в России товарный знак Labubu, выяснило РИА Новости, ознакомившись с электронной базой Роспатента. | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T12:20+0300
2025-07-09T12:20+0300
2025-07-09T12:20+0300
роспатент
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Производитель игрушек Лабубу Pop Mart хочет зарегистрировать в России товарный знак Labubu, выяснило РИА Новости, ознакомившись с электронной базой Роспатента. Компания подала заявку 4 июля 2025 года. Помимо игрушек Pop Mar хочет производить и продавать в России под этим названием уходовую и декоративную косметику, электротехнику, сумки, одежду и ряд других товаров. Лабубу - это эльф-монстрик с зубастой улыбкой. Персонаж создан гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. Недавно Лабубу стали популярны по всему миру.
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роспатент
Производитель игрушек Лабубу хочет зарегистрировать товарный знак в России
Роспатент: производитель Лабубу хочет зарегистрировать в РФ товарный знак
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Производитель игрушек Лабубу Pop Mart хочет зарегистрировать в России товарный знак Labubu, выяснило РИА Новости, ознакомившись с электронной базой Роспатента.
Компания подала заявку 4 июля 2025 года. Помимо игрушек Pop Mar хочет производить и продавать в России под этим названием уходовую и декоративную косметику, электротехнику, сумки, одежду и ряд других товаров.
Лабубу - это эльф-монстрик с зубастой улыбкой. Персонаж создан гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. Недавно Лабубу стали популярны по всему миру.
Цены на игрушки Лабубу в России достигли почти 20 тысяч рублей