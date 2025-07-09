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Золото дешевеет перед выходом протокола ФРС США

Золото дешевеет перед выходом протокола ФРС США - 09.07.2025, ПРАЙМ

Золото дешевеет перед выходом протокола ФРС США

Стоимость золота снижается в среду утром перед выходом протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных бирж. | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T09:47+0300

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в среду утром перед выходом протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных бирж. По состоянию на 9.39 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 20,68 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,62%, до 3 296,22 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,06% - до 36,773 доллара за унцию. Позднее в среду планируется публикация протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам которого регулятор ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. При этом на данный момент большинство аналитиков (95,3%), опрошенных CME Group, прогнозируют сохранение регулятором учетной ставки на уровне 4,25-4,5% годовых на заседании в июле, остальные - снижения до 4-4,25%.

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