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"Аэрофлот" отменил рейсы в Тегеран до снятия ограничений - 10.07.2025, ПРАЙМ
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"Аэрофлот" отменил рейсы в Тегеран до снятия ограничений
"Аэрофлот" отменил рейсы в Тегеран до снятия ограничений - 10.07.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" отменил рейсы в Тегеран до снятия ограничений
Авиакомпания "Аэрофлот" отменила рейсы в Тегеран до снятия ограничений от авиавластей Ирана, которые продлены до 1 августа, сообщила компания. | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T09:20+0300
2025-07-10T09:20+0300
иран
тегеран
аэрофлот
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" отменила рейсы в Тегеран до снятия ограничений от авиавластей Ирана, которые продлены до 1 августа, сообщила компания. "В связи с продлением ограничений (до 1 августа) в аэропорту Тегерана авиационными властями Ирана Аэрофлот вынужденно корректирует расписание по данному направлению. Отменены рейсы между Москвой и Тегераном до снятия ограничений", - сообщили в "Аэрофлоте". Пассажирам предлагается возврат денежных средств или переоформление билета на более поздние даты. Отмена внутренних и международных перелетов в воздушном пространстве на севере, юге и западе Ирана продлена до 13.30 мск 30 июня. "Аэрофлот" должен был возобновить рейсы в Тегеран с 4 июля после отмены ограничений, вводившихся на фоне военного конфликта Израиля и Ирана. Однако 2 июля Иран вновь закрыл воздушное пространство над центральными и западными районами страны из соображений безопасности. "Аэрофлот" тогда отменил запланированные рейсы до снятия новых ограничений. Позже билеты снова появились в продаже.
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иран, тегеран, аэрофлот, бизнес
ИРАН, Тегеран, Аэрофлот, Бизнес
09:20 10.07.2025
 
"Аэрофлот" отменил рейсы в Тегеран до снятия ограничений

"Аэрофлот" отменил рейсы в Тегеран до снятия ограничений от авиавластей Ирана

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАэрофлот.
Аэрофлот. - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" отменила рейсы в Тегеран до снятия ограничений от авиавластей Ирана, которые продлены до 1 августа, сообщила компания.
"В связи с продлением ограничений (до 1 августа) в аэропорту Тегерана авиационными властями Ирана Аэрофлот вынужденно корректирует расписание по данному направлению. Отменены рейсы между Москвой и Тегераном до снятия ограничений", - сообщили в "Аэрофлоте".
Пассажирам предлагается возврат денежных средств или переоформление билета на более поздние даты.
Отмена внутренних и международных перелетов в воздушном пространстве на севере, юге и западе Ирана продлена до 13.30 мск 30 июня.
"Аэрофлот" должен был возобновить рейсы в Тегеран с 4 июля после отмены ограничений, вводившихся на фоне военного конфликта Израиля и Ирана. Однако 2 июля Иран вновь закрыл воздушное пространство над центральными и западными районами страны из соображений безопасности. "Аэрофлот" тогда отменил запланированные рейсы до снятия новых ограничений. Позже билеты снова появились в продаже.
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ИРАНТегеранАэрофлотБизнес
 
 
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