https://1prime.ru/20250710/agroeksport-859352926.html

Россия нарастила экспорт безалкогольного пива в Белоруссию

Россия нарастила экспорт безалкогольного пива в Белоруссию - 10.07.2025, ПРАЙМ

Россия нарастила экспорт безалкогольного пива в Белоруссию

Экспорт российского безалкогольного пива в Белоруссию в первом полугодии вырос в 2,5 раза в годовом выражении и составил более 800 тонн готовой продукции,... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T09:44+0300

2025-07-10T09:44+0300

2025-07-10T09:44+0300

общество

белоруссия

рф

агроэкспорт

минсельхоз

https://cdnn.1prime.ru/img/80228/37/802283799_0:119:3219:1929_1920x0_80_0_0_306a352b7c475c160a4f7f53e3edf5f9.jpg

МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Экспорт российского безалкогольного пива в Белоруссию в первом полугодии вырос в 2,5 раза в годовом выражении и составил более 800 тонн готовой продукции, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Согласно оценкам экспертов, за 6 месяцев 2025 года Россия поставила в Белоруссию более 800 тонн безалкогольного пива на сумму около 400 тысяч долларов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос в 2,5 раза в натуральном выражении и в 2,4 - в стоимостном", - говорится в сообщении. Отмечается, что всего за первое полугодие Россия экспортировала на международные рынки более 4,2 тысячи тонн безалкогольного пива на более чем 2,6 миллиона долларов. В список стран-импортеров с наибольшим объемом поставок в натуральном выражении вошли Белоруссия, Иран, ОАЭ, Казахстан и Узбекистан, следует из данных "Агроэкспорта".

https://1prime.ru/20250621/rossija-858750914.html

белоруссия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , белоруссия, рф, агроэкспорт, минсельхоз