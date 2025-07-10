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Россия нарастила экспорт безалкогольного пива в Белоруссию - 10.07.2025, ПРАЙМ
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Россия нарастила экспорт безалкогольного пива в Белоруссию
Россия нарастила экспорт безалкогольного пива в Белоруссию - 10.07.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила экспорт безалкогольного пива в Белоруссию
Экспорт российского безалкогольного пива в Белоруссию в первом полугодии вырос в 2,5 раза в годовом выражении и составил более 800 тонн готовой продукции,... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T09:44+0300
2025-07-10T09:44+0300
общество
белоруссия
рф
агроэкспорт
минсельхоз
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Экспорт российского безалкогольного пива в Белоруссию в первом полугодии вырос в 2,5 раза в годовом выражении и составил более 800 тонн готовой продукции, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Согласно оценкам экспертов, за 6 месяцев 2025 года Россия поставила в Белоруссию более 800 тонн безалкогольного пива на сумму около 400 тысяч долларов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос в 2,5 раза в натуральном выражении и в 2,4 - в стоимостном", - говорится в сообщении. Отмечается, что всего за первое полугодие Россия экспортировала на международные рынки более 4,2 тысячи тонн безалкогольного пива на более чем 2,6 миллиона долларов. В список стран-импортеров с наибольшим объемом поставок в натуральном выражении вошли Белоруссия, Иран, ОАЭ, Казахстан и Узбекистан, следует из данных "Агроэкспорта".
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общество , белоруссия, рф, агроэкспорт, минсельхоз
Общество , БЕЛОРУССИЯ, РФ, Агроэкспорт, Минсельхоз
09:44 10.07.2025
 
Россия нарастила экспорт безалкогольного пива в Белоруссию

"Агроэкспорт": экспорт безалкогольного пива из РФ в Белоруссию вырос в 2,5 раза

© РИА Новости . Олег Золото | Перейти в медиабанк%Пивоваренная компания "Волга" ООО "Объединенные Пивоварни Хейнекен"
%Пивоваренная компания Волга ООО Объединенные Пивоварни Хейнекен - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Олег Золото
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Экспорт российского безалкогольного пива в Белоруссию в первом полугодии вырос в 2,5 раза в годовом выражении и составил более 800 тонн готовой продукции, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"Согласно оценкам экспертов, за 6 месяцев 2025 года Россия поставила в Белоруссию более 800 тонн безалкогольного пива на сумму около 400 тысяч долларов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос в 2,5 раза в натуральном выражении и в 2,4 - в стоимостном", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего за первое полугодие Россия экспортировала на международные рынки более 4,2 тысячи тонн безалкогольного пива на более чем 2,6 миллиона долларов.
В список стран-импортеров с наибольшим объемом поставок в натуральном выражении вошли Белоруссия, Иран, ОАЭ, Казахстан и Узбекистан, следует из данных "Агроэкспорта".
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